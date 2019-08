Fixture del Torneo Reubicación, que definirá plazas para 2020

Este fin de semana comienza el Torneo Reubicación, que servirá para dirimir las posiciones finales de los equipos de cara a la competencia Regional del año 2020.

Desde el próximo sábado y hasta el 5 de octubre se disputará el Torneo Reubicación A-B y B-C del Regional Pampeano, competencia que reúne a aquellos equipos que no juegan campeonatos nacionales y tiene como objetivo otorgar plazas para el Regional Pampeano 2020.

En el Reubicación A-B juegan los últimos 6 del Regional Pampeano A (Sporting, Universitario, Uncas, Los Cardos, Biguá y Argentino de Bahía Blanca) junto a los 2 primeros del Regional Pampeano B (Unión del Sur y Santa Rosa). Luego de 7 fechas todos contra todos, los 6 primeros se unirán a Sportiva, Mar del Plata Club, Comercial y San Ignacio en el TRPA del año 2020.

Por su parte, el Reubicación B-C juegan los últimos 6 equipos del Regional Pampeano B (Nacional de Bahía Blanca, Universitario de Bahía Blanca, Los 50, Pueyrredón, Racing de Chivilcoy y Kamikazes de Colón - que entran tras la descalifcación de Miuras-) junto al Campeón (Campo de Pato) y Subcampeón (Gimnasia y Esgrima de Pergamino) del Regional Pampeano C. Cabe destacar que también son 7 fechas de la modalidad todos contra todos, y los 6 primeros jugarán el TRPB el año que viene.

Fixture Reubicación A-B

1° fecha (3/8)

Sporting vs. Santa Rosa

Los Cardos (Tandil) vs. Unión del Sur

Universitario vs. Biguá

Argentino (Bahía Blanca) vs. Uncas (Tandil)

2° fecha (17/8)

Los Cardos vs. Santa Rosa

Universitario vs. Sporting

Argentino vs. Unión del Sur

Uncas vs. Biguá

3° fecha (24/8)

Santa Rosa vs. Biguá

Unión del Sur vs. Uncas

Sporting vs. Argentino

Los Cardos vs. Universitario

4° fecha (7/9)

Universitario vs. Santa Rosa

Argentino vs. Los Cardos

Uncas vs. Sporting

Biguá vs. Unión del Sur

5° fecha (14/9)

Santa Rosa vs. Unión del Sur

Sporting vs. Biguá

Los Cardos vs. Uncas

Universitario vs. Argentino

6° fecha (21/9)

Argentino vs. Santa Rosa

Uncas vs. Universitario

Biguá vs. Los Cardos

Unión del Sur vs. Sporting

7° fecha (5/10)

Santa Rosa vs. Uncas

Biguá vs. Argentino

Unión del Sur vs. Universitario

Sporting vs. Los Cardos

Fixture Reubicación B-C

1° fecha (3/8)

Universitario (BB) vs. GyE Pergamino

Los 50 (Tandil) vs. Campo de Pato

Pueyrredón RC (MdP) vs. Kamikazes (Colón)

Racing (Chivilcoy) vs. El Nacional (Bahía Blanca)

2° fecha (17/8)

Los 50 vs. GyE Pergamino

Pueyrredón vs. Universitario (BB)

Racing (Ch) vs. Campo de Pato

El Nacional vs. Kamikazes

3° fecha (24/8)

GyE Pergamino vs. Kamikazes

Campo de Pato vs. El Nacional (BB)

Universitario (BB) vs. Racing (Ch)

Los 50 vs. Pueyrredón

4° fecha (7/9)

Pueyrredón vs. GyE Pergamino

Racing (Ch) vs. Los 50

El Nacional vs. Universitario (BB)

Kamikazes vs. Campo de Pato

5° fecha (14/9)

GyE Pergamino vs. Campo de Pato

Universitario (BB) vs. Kamikazes

Los 50 vs. El Nacional

Pueyrredón vs. Racing (CH)

6° fecha (21/9)

Racing (CH) vs. GyE Pergamino

El Nacional vs. Pueyrredón

Kamikazes vs. Los 50

Campo de Pato vs. Universitario (BB)

7° fecha (5/10)

GyE Pergamino vs. El Nacional

Kamikazes vs. Racing (CH)

Campo de Pato vs. Pueyrredón

Universitario (BB) vs. Los 50