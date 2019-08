Gremios de la pesca de Mar del Plata piden que "la crisis política no se traslade a la gente"

La pesca no está ajena a la preocupación por el impacto que puede tener la fuerte devaluación de comienzos de semana y distintos sindicatos que representan a trabajadores del sector le pidieron al Gobierno de Mauricio Macri que tome medidas para que "la crisis política no se traslade a la gente".

Este miércoles, después de los anuncios del Presidente, el Centro de Patrones Marítimos y Fluviales, el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) y representantes de otras organizaciones mantuvieron un encuentro en el que analizaron el complejo que atraviesa al país a partir de los contundentes resultados de las Paso.

"Somos una actividad netamente exportadora que depende del dólar y muchos dirán que estaremos beneficiados por eso pero el problema es que la inflación corre atrás del dólar. Entonces cualquier trabajador de la pesca que vea mejorado su salario, en realidad, sabemos que es mentira porque a los dos días la varilla de los precios suben", aclaró Pablo Trueba, titular del Simape.

Ante ello, el referente gremial sostuvo que el presente escenario "preocupa de sobremanera por el contexto general de la sociedad". "Esperamos que la crisis política no se traslade a la gente. Pero vemos que es algo difícil que no pase", advirtió, en declaraciones a 0223.

"En la actividad nuestra la estamos pasando mal hace rato; en el gobierno anterior, en este, y esperamos que en el que venga no sea así. Tratamos de hablar con todo el mundo explicando la situación de Mar del Plata pero no ha mejorado. No hubo un cambio en la política pesquera que ayudara a la ciudad", apuntó el sindicalista.

Bajo esta misma línea, el máximo responsable del Simape consideró que "el Puerto acompañó a la política pero la política no acompañó el Puerto" en el lapso de la última década. "Del 2009 a la fecha la pesca va en detrimento porque no se cuidó el sector fresquero, que se la manera de pescar que más trabajo da", señaló.

Trueba también mantuvo reparos para con los anuncios hizo Macri este miércoles y sostuvo que no se plantearon "avances significativos" con respecto a la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. "No vemos un avance significativo: acá un trabajador, y más de un actividad de alto riesgo como la nuestra, no debería pagar ganancias jamás. El paliativo que se anunció no nos afectó en demasía", concluyó.