Nuevo tráiler de “Mujercitas”: vuelven las hermanas March

La aclamada novela escrita por Louisa May Alcote en 1868 ha tenido diversas adaptaciones con el pasar de los años, pero en lo que respecta a su octava versión las expectativas son altas. El talentoso elenco está conformado por Greta Gerwig, Laura Dern, Saoirse Ronan, Emma Watson, Meryl Streep, Timothée Chalamet, entre otros. Estos prometedores miembros de la industria estarán rodeados por escenarios de Massachusetts perfectamente ambientados a la época.

Las hermanas Jo, Meg, Amy y Beth regresan con risas, lágrimas y aventuras. Juntas lucharán por cumplir sus sueños en un contexto con impedimentos y prejuicios hacia las mujeres, posteriormente a la Guerra Civil en Estados Unidos. Asimismo aprenderán la importancia de su relación a pesar de seguir caminos distintos. Así lo afirma Meg en el adelanto: “Solo porque mis sueños son diferentes a los tuyos, no significa que no son importantes”. El rol de la independiente Jo es central en lo que podemos ver en el tráiler, ya que sus aspiraciones no incluyen encontrar el amor y casarse como las de sus hermanas.

El film llegará a la gran pantalla estadounidense el 25 de diciembre diciembre de la mano de Columbia Pictures. La guionista y directora es Greta Gerwig, quien destaca por su anterior participación en la nominada al Óscar “Lady Bird”. Además la diseñadora de vestuario es Jacqueline Durran, quien se inspiró en pinturas de la época para trabajar en los trajes de las hermanas March y el resto del elenco.