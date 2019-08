Francisco Rosat, el chef marplatense que le cocinó y se sentó a comer con Diego Maradona

Francisco Rosat es un reconocido chef de 28 años que desde febrero pasado lleva adelante su propio emprendimiento gastronómico en el corazón del Puerto de Mar del Plata. Su profesión le permitió descubrir lugares remotos del mundo como también agasajar a distintas celebridades del deporte, la música y la cultura, entre otros. El pasado jueves se dio el gusto de cocinarle nada menos que a Diego Maradona.

El chef marplatense hizo su carta de presentación ante el Diez con diferentes pescados, mariscos y otros productos de mar que llevó exclusivamente desde Lo de Fran, su restaurante ubicado en Avenida de los Trabajadores 171. La posibilidad de cocinarle al ex entrenador y capitán de la Selección Argentina surgió gracias a un amigo que tienen en común: el periodista Martín Arévalo, quien durante años se dedicó a cubrir la actualidad de Boca y el conjunto nacional, dos de los equipos que defendió Maradona como jugador.

"Fue una cena íntima y familiar en su casa de Capital Federal. Todavía no caigo, lo tuve al lado como seis horas, fue algo increíble. Llegó y me dio un abrazo y cuando me fui me dio la mano. Es algo que no me voy a olvidar", le contó con emoción Rosat a 0223. "El menú fue un poco lo que hacemos en nuestro local: tostas de salmón ahumado, tortillas, pulpo, langostinos y otros productos de mar", explicó el profesional de la cocina. En un ambiente tranquilo y familiar, Rosat se sentó a la par de Maradona y cenó como un comensal más. "Fue una noche íntima", enfatizó. Es que el ex futbolista campeón del mundo en México 1986 aún se recuperaba de la intervención que le hicieron en su rodilla derecha el pasado 24 de julio.

Equipos de la NBA, el Barcelona de Lionel Messi y Javier Mascherano, el Real Madrid y hasta el cantautor español Joaquín Sabina supieron degustar los platos del joven argentino. Pese a que no fue la primera vez que el cocinero marplatense se desempeñó delante de reconocidas celebridades, la cena con el Diez fue la primera en la que lo contrataron exclusivamente para cocinar de forma directa.

"Me senté y comí con ellos en la mesa", reconoció todavía con enorme felicidad. Hincha de Estudiantes de La Plata, la cultura de la pelota la lleva arraigada en su identidad, en su nombre: Francisco Salvador Rosat. Sus padres lo llamaron así en homenaje a otro de los protagonistas más importantes del fútbol argentino, Carlos Salvador Bilardo, DT de aquel equipo que se consagró en el Estadio Azteca 33 años atrás y quien durante décadas se mostró como la mano derecha del Diez, hasta el final de la travesía de Maradona como entrenador en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Ahora, tras su experiencia con Maradona, Rosat tiene un sueño bien pincharrata: cocinarle a Juan Sebastián Verón, otro símbolo de La Plata y de la Selección Argentina.