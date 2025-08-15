Video: un auto con GNC fue devorado por las llamas y los vecinos trataron de apagarlo a baldazos

El incendio de un auto estacionado en la vía pública produjo escenas de temor entre los vecinos del barrio Juramento y ante el riesgo a que las llamas alcancen a las casas lindantes, la gente tiro baldes de agua para apagarlo. Se trató del cuarto incendio ocurrido durante la madrugada.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que el hecho sucedió alrededor de las 4 , cuando por motivos que se desconocen, se prendió fuego un Ford Escort que se encontraba abandonado sobre la calle Padre Dutto al 2800.

Rápidamente los vecinos salieron a la calle y grabaron un video donde se observa como las llamas envolvían el vehículo. “Un hombre tuvo que correr su auto que duerme afuera, porque si no se quemaba también. Como los bomberos tardaron 10 minutos aproximadamente en llegar, un vecino trató de ayudar con baldazos de agua pero era muy avanzado el fuego ya a esa altura. Hubo miedo porque el auto tenía un tubo de GNC”, expresó una vecina, que envió las imágenes a 0223.

Una dotación del cuartel Puerto se encargó de sofocar las llamas, que habían alcanzado un ceso de basura. No hubo que lamentar heridos.

Según describieron testigos, en ese momento los dueños del Escort no estaban en el lugar.