Sobre el final, México le arrebató el triunfo a Argentina

En un partido de mayor a menor, la Selección Argentina de básquet cayó por 72-64 en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima por el cierre del grupo B de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Pese a la derrota, el elenco nacional avanzó a semifinales.

En el arranque del primer parcial, Argentina salió a escena con Máximo Fjellerup, Luca Vildoza, Marcos Delía, Nicolás Brussino y Agustín Caffaro. Con el correr de los minutos, los dirigidos por Sergio Hernández sacaron provecho de la pintura para ponerse 9-6 arriba, lo que obligó a Iván Deniz, el entrenador mexicano, a pedir tiempo muerto. Lucio Redivo y Tayavek Gallizzi ingresaron a disputar los últimos minutos para sacar una diferencia de 10 puntos y terminar 20-10 arriba en el marcador.

En el segundo cuarto, México salió lanzado a emparejar el resultado desde la línea de triple. Sin embargo, Redivo respondió de la misma manera. Los norteamericanos apostaron a defenderse de las ofensivas argentinas y, aprovechando los errores de los de Hernández, con un parcial 6-0 se puso a tiro en el marcador. Inmediatamente, el coach albiceleste pidió el tiempo muerto. A partir de allí, Nicolás Laprovittola lideró la conducción y Argentina cerró el segundo período 35-27.

Para los terceros diez minutos, Gabriel Deck ingresó desde el vestuario y ofreció más variantes en la ofensiva para seguir estirando la ventaja, ahora de 13. Sin embargo, de la mano de Bryan Urrutia, México puso en aprietos a la albiceleste y con un parcial 6-0 dejó el marcador en 53 a 49 a favor de Argentina, cuando restaban 23 segundos. Tras una bandeja de Deck, la última posesión fue para el rival y sobre la chicharra acortó la diferencia a 51-47.

Final del juego. Caída de Argentina ante México por 72-64 por el cierre de la fase de grupos de los Juegos Panamericanos. A pesar de la derrota, la Selección terminó como líder de la zona. Gabriel Deck fue el goleador del equipo con 13 puntos. (Fotos: gentileza @lucasmcurra) pic.twitter.com/wmo31Jh61Z — CABB (@cabboficial) August 2, 2019

En el último cuarto, los dirigidos por Deniz no dieron el partido por perdido y con más voluntad que con juego se pusieron a un punto de distancia, restando seis minutos. Con el reloj en 4:40, México pasó al frente por primera vez en el encuentro por 60-59. Un lanzamiento desviado de Brussino le devolvió la posesión a México. Delía respondió con una lujosa volcada. Restando 60 segundos, el escolta José Estrada puso el encuentro 68-64. Pese a un doble de Luca Vildoza, capitalizó los errores de Argentina y, finalmente, le arrebató el encuentro por 72-64.

En diálogo con 0223, el marplatense Vildoza admitió que la clasificación que consiguieron ante Dominicana el pasado jueves les jugó una mala pasada. "En ningún momento encontramos nuestro ritmo. Ellos aprovecharon la ventaja de jugar sin presión y al final se adelantaron. Nosotros nos trabamos, nunca pudimos disfrutar del juego", indicó.

"No jugamos de la mejor manera, en ataque no estamos bien, ya van dos partidos así, y eso lo tenemos que cambiar. Mañana tenemos que venir con una mentalidad diferente y demostrar que somos realmente buenos. Queremos ganar este torneo", agregó el base. En 30 minutos de juego, el ex Quilmes firmó una planilla con 12 puntos. Tortuga Deck fue el goleador argentino, con 13 tantos. Por su parte, el otro marplatense, Garino, no consiguió sumar en más de 17 minutos de juego.

Este sábado, a partir de las 23 horas, Argentina se medirá en semifinales ante Puerto Rico o Estados Unidos.