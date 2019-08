Las temperaturas bajo cero que desde hace varios días padecen los marplatenses, es muy sufrida en aquellos establecimientos educativos que tienen inconvenientes con la calefacción. Uno de ellos es la tradicional Secundaria Nº1 “Piloto”, que este miércoles decidieron montar una breve obra de teatro para visibilizar la falta de calefacción.

La original protesta realizada en el hall principal del colegio de Maipú al 5200, incluyó la caída de nieve artificial, chicos con las caras azules por el frío, intentando estudiar en las adversas condiciones climáticas, mientras en un espacio contiguo, se realizaba una feria de innovación y tecnología.

“Desde hace varios años venimos luchando por la calefacción, porque había aulas donde había y en otras no. Pero este año directamente no tenemos gas porque las calderas están rotas. Desde junio comenzamos con horario reducido. Queremos hacer visible porque el frío sigue y seguimos en estas situaciones que no son dignas”, expresó a 0223, Muriel Badillos, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Piloto.

#Educación Con una representación teatral, estudiantes de la Piloto reclamaron por la falta de calefacción pic.twitter.com/fqohuAqSiY — 0223 (@0223comar) August 21, 2019

Durante este año los jóvenes los jóvenes hicieron “frazadazos”, marchas al Consejo Escolar y aún no tienen la solución definitiva.

“Nos dan vuelta con el tema. La obra está parada por la suba del dólar porque los presupuestos cambiaron. Queremos este año la calefacción y no esperar al 2020”, cuestionó la joven.

La respuesta del Consejo Escolar

Por tal motivo, 0223 se comunicó con Sofía Badie, presidente del Consejo Escolar, que negó la interrupción de las obras por la devaluación y atribuyó la demora a cuestiones vinculadas a la falta de planos de las instalaciones.

“La obra no está parada, se conectó un medidor en la calle Chacabuco. En el otro medidor ya se terminaron los planos y se entregaron a Camuzzi. Estamos a la espera del ok de la empresa. Este año la obra se termina”, cerró la responsable del Consejo Escolar.