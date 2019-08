Alina Moine aclaró los rumores de romance con Marcelo Gallardo

Hace días un rumor sobre un supuesto affaire entre el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, y la periodista deportiva Alina Moine revolucionó el mundo del fútbol. Sin embargo, hoy la periodista se ocupó de ponerle fin a las especulaciones y afirmó "puedo decir que no estoy con él", aunque reconoció conocer al ex futbolista.

A pesar de que Alina Moine es reconocida por desempeñarse como presentadora de informativos en el canal Fox Sports y las coberturas que realiza en eventos deportivos, su imagen pública no ha quedado privada de rumores alrededor de su situación sentimental.

Si bien previamente mucho se habló sobre la relación que mantuvo con el director técnico del equipo nacional femenino de hockey, Carlos Chapa Retegui, y un supuesto noviazgo con el ex River Lucas Alario, durante las últimas horas cobró mucha fuerza la versión de que la modelo estaría saliendo con uno de los directores técnicos más ganadores de la institución millonaria y del fútbol argentino: ni más ni menos que Marcelo Gallardo.

La rosarina dialogó con Los Ángeles de la Mañana para aclarar la verdad detrás de la noticia y sentenció: "De la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí, puedo decir que no estoy con él. Lo conozco y tenemos buena relación pero no (…) No sé de dónde surge eso que dicen. Lo desmiento. Mi mamá diría que por favor que esta chica consiga un candidato en este vida, porque ya esta mayor. No estoy con Marcelo".

Por otro lado, Moine habló de cómo se enteró de los rumores sobre la supuesta relación diciendo: "Mi mamá me preguntó si salía con Marcelo. Y también con Alario, porque también se habló de eso”. Luego agregó entre risas: “Alario podría ser mi hijo".

Recordemos que el DT millonario recibió el pasado 24 de julio a su hijo Benjamín Keanu junto a Geraldine La Rosa, madre de sus cuatro hijos. La pareja, que mantenía una relación hace 30 años, habría terminado el distanciamiento de común acuerdo y en buenos términos.

El periodista Ángel de Brito expresó que Gallardo pidió a allegados del club que difundieran que se encontraba separado de La Rosa, mientras que Yanina Latorre afirmó en Los Ángeles de la Mañana: "Gallardo y Geraldine se habían separado, después hubo un intento de reconciliación. Quedaron embarazados pero nunca se reconciliaron en realidad. Él vive en otra casa y visita a sus hijos a diario. Es muy buen padre".