Preocupación de productores frutihortícolas por una resolución de Afip y Senasa

Desde la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredon mostraron su preocupación por la aplicación de una resolución del Senasa, que los obliga a construir galpones cerrados en los campos para realizar tareas de empaque. Además de una normativa de la Afip que complica la comercialización a los pequeños productores.

“El problema se da porque el Senasa exige que el galpón donde se realiza el empaque de nuestros productos esté habilitado por el Municipio. Pero como no existe tal ordenanza, solicita la normativa más cercana a la zona, que sería la que aplica a las fábricas de pescado. Por eso exige un galpón cerrado para el empaque”, explicó Ricardo Velimirovich, titular de los productores frutihortícolas de General Pueyrredon, en diálogo con 0223.

Para Velimirovich construir un galpón cerrado “es difícil teniendo en cuenta de hacerlo en el medio de un campo, que aparte suele ser alquilado por los productores. Tiene que haber un concepto diferente”, razonó el productor que adelantó que existe la intención de algunos concejales de realizar una mesa de trabajo en el Concejo Deliberante para armar una ordenanza para tal fin.

“Hasta ahora no hubo sanciones económicas pero si notificaciones. Se viene el verano y comienza el tiempo de mayor producción. Necesitamos trabajar con una normativa clara”, remarcó.

“Por otra parte existe inconvenientes con la aplicación de una resolución de la Afip, que obliga a los productores a realizar el Documento de Transporte Vegetal (DTV), que se tramita vía web, cuestión nada menor teniendo en cuenta que la mayoría de los productores no tienen internet en los campos ni computadora para poder imprimir el documento, en virtud que lo tiene que llevar impreso, ya sean 5 productos o 20".

En ese análisis, Velimirovich añadió que "el problema principal es comercial, ya que el productor le vende al transportista y este lo lleva al mercado de venta y elige a quien lo distribuye. Como el camionero no es destino comercial, condiciona a que pueda vender, haciendo disminuir la comercialización. No siempre el productor le vende a un camionero sino en diferentes momentos y alternativas. El documento no es práctico y difícil de aplicar en su mayoría. Esto complica principalmente a los pequeños productores”, cerró Velimirovich.