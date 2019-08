Macron contra Bolsonaro: "Ojalá los brasileños vuelvan a tener un presidente a la altura de su cargo"

En plena crisis por los incendios en el Amazonas, Emmanuel Macron, cruzó a su par Jair Bolsonaro luego de una burla contra la primera dama francesa en las redes sociales. "Ahora entienden por qué Macron persigue a Bolsonaro", escribió un usuario de Facebook junto a las fotos de las dos parejas presidenciales. "Apuesto a que son los celos de Macron", añadió

El montaje compara a la primera dama francesa –en una foto donde sale poco favorecida– con su par brasileña, Michelle Bolsonaro, de 37 años (29 menos que Brigitte), radiante en el día de la toma de posesión en Brasilia. "No humilles al tipo. Jajajaja", respondió Bolsonaro, celebrando la "gracia" de la publicación.

Macron respondió luego de que el G7 decidió poner a disposición una ayuda de urgencia de unos 20 millones de dólares para la Amazonía, principalmente destinados al envío de aviones bombarderos de agua que luchen contra los incendios, indicó la presidencia francesa.

Se trata de una primera etapa en el plan en colaboración con los países afectados para que esa región disponga de los medios necesarios "ahora que más se necesita", dijo el gobernante galo, Emmanuel Macron, en una rueda de prensa con su homólogo chileno, Sebastián Piñera. Este, por su lado, se declaró "muy contento" por el acuerdo con las democracias más industrializadas y con los países amazónicos para combatir los incendios y recordó que ahora es cuando más se necesita el refuerzo de la cooperación en la Amazonía.

Además del envío de una flota aérea, el G7 decidió un plan de ayuda a mediano plazo destinado a la reforestación que será presentado a la Asamblea General de la ONU a fines de septiembre. Para ese plan será necesario el acuerdo de Brasil y un trabajo con las ONG y las poblaciones locales.

Esta "iniciativa para la Amazonía" fue anunciada tras una sesión de la cumbre del G7 consagrada al medio ambiente, durante la cual se abordó la situación que atraviesa la selva amazónica.

- Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma "aliança" dos países do G-7 para "salvar" a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

El presidente estadounidense no acudió a esas conversaciones. Macron explicó que Trump no tuvo tiempo, debido a encuentros bilaterales. "No estuvo en la sala, pero sí su equipo", indicó, afirmando que el jefe de la Casa Blanca apoya los esfuerzos por combatir los incendios en la Amazonía.

Por su parte, Bolsonaro insiste en que el presidente francés actúa como si Brasil fuese una colonia y se pregunta qué es lo que espera obtener a cambio. Este contesta que respeta su soberanía, pero no se le puede dejar destruir la Amazonía.