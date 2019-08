Video: iba en contramano por la Panamericana, chocó contra un camión y murió

foto

Un terrible siniestro vial ocurrió esta madrugada en la Panamericana, cuando una camioneta que manejaba a alta velocidad en contramano, chocó de frente con un camión y murió en el acto. El dramático episodio fue filmado por un hombre que minutos antes había advertido de la situación al 911.

La tragedia ocurrió alrededor de las 4.30 de este lunes cuando el conductor de una camioneta Mercedes Sprinter subió a la Panamericana a contramano, esquivó una ambulancia, un colectivo de larga distancia, y varios camiones hasta que colisionó de frente contra un camión rojo con acoplado que nada pudo hacer para esquivarlo.

Martín Cersósimo es el testigo que desde su vehículo, del otro lado de la Panamericana, vio todo lo que pasó y lo filmó con su teléfono.

@todonoticias accidente km 51 Panamericana brazo Campana. Mercedes Sprinter en contramano pic.twitter.com/Bo2En6qpHp — Martin Cersosimo (@martincersosimo) August 26, 2019

"A esa altura hay una subida a la Panamericana y veo que la camioneta blanca ingresa a contramano. Pensé que era alguien que se había confundido y que iba a bajar...pero siguió circulando así", dijo.

"Hace un kilómetro, dos y no bajaba. Con mi copiloto llamamos al 911 para dar alerta sobre el asunto y un minuto después de produjo el accidente. En total debe haber circulado así cinco kilómetros", precisó el hombre.

"Lamentablemente era sabido que esto iba a pasar. Y me da bronca porque no se puede hacer nada en casos así. Ví todo. Vi como esquivó antes de chocar una ambulancia, un micro y cuando llegó la seguidilla de camiones tres lo esquivaron y el último no pudo hacer nada".

"Paré, caminé hacia donde fue el accidente y la persona que manejaba ya estaba fallecida. Otros conductores asistieron al chofer del camión que bajó caminando por sus propios medios", cerró.