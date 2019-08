Italia: continúan las negociaciones para formar gobierno

El Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático mantienen intensos debates para lograr un acuerdo y evitar una nueva convocatoria a elecciones.

El Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio y el Partido Democrático continúan las negociaciones para conformar gobierno luego de la renuncia del primer Ministro, Giuseppe Conte, y la ruptura del líder de la Liga, Matteo Salvini.

En ese marco, el Movimiento 5 Estrellas publicó un comunicado en el que sostiene que "tras cuatro horas de reunión ayer, no llegamos a nada. No podemos trabajar así. Volveremos a ver al PD cuando los órganos del partido den su 'ok' a Conte" para seguir al frente del ejecutivo".

"Esto no funciona. En una fase tan delicada para el país, no hay tiempo que perder. Nosotros trabajamos intensamente para aportar una respuesta inmediata a los ciudadanos", continuaba el M5S en su texto, indicando que no habrá más reuniones "hasta que (el PD) aclare oficialmente su postura sobre Giuseppe Conte".

Las tensiones entre el M5S y el Partido Democrático se producen porque el espacio de Luigi Di Maio pretende imponer su voluntad y hacer el valor el 32 por ciento obtenido en las últimas elecciones.

Según el jefe de los Senadores del PD, Andrea Marcucci, las "ambiciones personales de Di Maio están poniendo en riesgo un acuerdo para dar un nuevo gobierno al país". "Hace tres días que el PD habla de propuestas, mientras que el M5S solo responde con ultimatums", criticó Paola De Micheli, otra dirigente del PD, cuyo nombre está en la lista de posibles vicepresidencias.

Según los medios, Luigi Di Maio aspira al sillón de ministro de Interior, donde reemplazaría a Matteo Salvini. Esto supondría una revancha sobre quien el 8 de agosto puso término a la anterior coalición de gobierno, solo 14 meses después de su formación. Otros le ve en el ministerio de Defensa.