Gustavo Álvarez: "El equipo necesitaba emocionalmente empezar a convertir"

El entrenador de Aldosivi analizó el triunfo 3-0 ante Atlético Tucumán. El mal primer tiempo, el carácter del plantel y un mensaje: "fue apresurado hablar de riesgo de descenso a la tercera fecha".

Aldosivi se sacó una mochila de encima con la victoria sobre Atlético Tucumán por 3 a 0, este lunes por la noche. Fue el primer triunfo en la Superliga, y a la vez convirtió goles por primera vez. El entrenador Gustavo Álvarez dialogó con la prensa en conferencia, donde analizó el por qué del mal primer tiempo de su equipo, valoró el carácter del plantel, y bajó los decibeles a la impaciencia generada por la caída del equipo en la tabla de promedios. "Fue apresurado hablar de riesgo de descenso a la tercera fecha. Tranquilos".

A continuación, los conceptos del entrenador.

Una cuestión emocional.

"Hay algo que no se ve y es la parte emocional del jugador, cuando necesita algo y lo consigue se libera. Lo que pasó en el segundo tiempo, desde lo táctico, fue una posición más cerrada de los extremos para que acompañen más a Verón, junto a Bertoglio. Cuando el equipo consiguió el gol, se liberó y ahí se vio lo mejor de Aldosivi. Cosas que uno sabía que estaban. Necesitaba emocionalmente el equipo ponerse en ventaja".

Gonzalo Verón y su rendimiento como "9". "Hizo un gran sacrificio, había que acompañarlo no solo en la fase del juego sino también en la presión para que no corra tanto contra los centrales como en el primer tiempo. Al estar mejor rodeado mejor, eso hace que vaya menos a las bandas. Las diagonales de Verón son muy buenas, pero el límite debería ser la punta del área. Diagonales de punta área a punta área dejando los laterales para los extremos. Y eso pasó en el segundo gol. Diagonal entre medialuna y punta de área, ahí se acomodó y pudo patear, con el arco en foco. Fue muy bueno lo suyo, con la necesidad de mayor acompañamiento".

¿El peor primer tiempo?. "No sé si fue el peor, sí que no jugamos bien. Hay un tema emocional, que es la necesidad de ganar, sumado a la de hacer un gol. ¿Por qué Atlético jugó mejor en el primer tiempo? Porque nosotros no lográbamos conectar el circuito de juego y el mediocampo estaba preparado para jugar. Quedábamos lejos en la reacción ante una pérdida para mejorar. Perdíamos las segundas pelotas, defensivamente estábamos lejos y ofensivamente sin el circuito de juego necesario".

La impaciencia y el apresurado riesgo de descenso.

"Mi función como entrenador es transformar la ansiedad en confianza. ¿Qué es ansiedad? Es anticiparse a los desenlaces. Si en la cuarta fecha se puede decir que un equipo corre riesgo de descenso me parece apresurado. Sí se puede decir que no convertimos (abro paréntesis para contar el gol mal anulado ante Estudiantes), que no habíamos ganado, pero habíamos estado a la altura, sabiendo que nos faltaba profundidad.Ese es mi análisis. El resto es dramatizar. Es algo que yo no puedo elegir convivir, sí puedo elegir cómo lo tomo. A mí no me desespera. Porque marca un poco el ritmo de la sociedad. La inmediatez, todo ya. Faltan 19 partidos y corremos riesgo de descenso. Tranquilos. Vamos a frenarnos en cómo jugamos. Primer tiempo de hoy muchas cosas para mejorar, en el segundo bastante más cercano a lo que quiero, el equipo recibe un impulso anímico después del primer gol. No puedo estar pendiente de una tabla. Tengo que trabajar cuestiones específicas, prácticas, para que el equipo juegue mejor".

Carácter.

"Hay un gran mérito de los jugadores, a partir de su carácter, de haber transitado un primer tiempo con dificultades y luego hacer lo que vieron en el segundo. Cuando uno arma un plantel, lo hace por cuestiones futbolísticas y de carácter. Porque hay que estar preparados para los golpes. Que pueden ser inicialmente, en el transcurso o al final del torneo. ¿Quiénes soportan los golpes? Los jugadores con carácter. Entonces, una de las cosas que miramos a la hora de armar el plantel es tener carácter, levantarse de tres partidos sin ganar, ganar de local y empezar a crecer".

Árbitro ante Talleres

Aldosivi visitará a Talleres de Córdoba el próximo domingo desde las 13.15. La Superliga confirmó que Andrés Merlos será el árbitro. El encuentro irá televisado por Fox Sports Premium.