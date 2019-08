Angustiante situación de jubilados: dejan medicamentos por falta de plata

Lo afirmaron trabajadores del Pami, que a diario atienden los reclamos de los adultos mayores de la ciudad. Aseguran que muchos se acuestan temprano porque no tienen comida para cenar.

Es desesperante la situación por la que atraviesan muchos adultos mayores de Mar del Plata: acuciados por la devaluación, la inflación y sus magras jubilaciones, comen una sola vez por día, deben calefaccionarse con salamandras o dejan de tomar algunos medicamentos porque no tienen dinero para comprarlos.

En diálogo con 0223, Patricio Becherini, delegado de los trabajadores en la oficina del Pami en la ciudad, dio un relato desgarrador de la triste situación que padecen muchos jubilados que perciben la mínima, apenas unos $11.524 por mes.

“Muchos abuelos nos dicen que se acuestan temprano por que comen una sola vez por día y así no pasan hambre de noche. Hemos tenido abuelos que se desmayan en la oficina. Uno de ellos nos dijo que había comido media tortilla en dos días. Es indignante”, expresó el delegado de Utera (Unión Trabajadores del Estado de la República Argentina) en la ciudad.

En ese punto, recordó que “hasta hace unos años el Pami tenía un programa –el PRO Bienestar- que entregaba una canasta con unos 15 alimentos con proteínas, lácteos, pollo, yerba mate, puré de tomate y arroz. Y ahora son sólo 5. Olvídate que haya proteínas en esos alimentos”, señaló.

Por otra parte, Becherini sostuvo que por causa de los tarifazos en el gas, “se volvió a ver a jubilados con olor a humo. Porque para calefaccionarse, juntan ramas para la salamandra. También se acuestan con ropa por el frío porque no pueden pagar el gas”.

La situación de los medicamentos

En relación al consumo de medicamentos, Becherini recordó que en el 2017, según información del Colegio de Farmacéutico, sólo el 31% de los jubilados podían comprar la totalidad de la medicación que el médico le recetaba y en ese punto señaló que desde entonces a ahora la situación se tornó “más crítica”.

“Pami sacó la cobertura del 100% en muchos medicamentos a los jubilados que tenían un auto más moderno que del 2010, una propiedad o si cobraban más que la mínima, que ahora serían te $12.000 por mes. Y cobrando esta plata, no alcanza para pagar la luz, gas y alimentos que cada vez son mas caros. Muchos dejaron de consumir algunos medicamentos porque sino no comían. Y todo esto es una política de este gobierno. Los jubilados son las personas que más hay que cuidar. No se los puede maltratar. Lo que han hecho, es aberrante”, cerró el trabajador en el Pami.