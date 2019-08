Torneo del Interior "A": Mar del Plata Club y otro triunfo ante Trébol de Uruguay

Otro gran fin de semana vivieron los equipos representantes de la Unión de Rugby de Mar del Plata en el Torneo del Interior. En el A, Mar del Plata Club volvió a vencer a Trébol de Uruguay, y en el B, San Ignacio y Comercial derrotaron a Roca Rugby Club y a Aguará, respectivamente.

Positiva fue la visita de Mar del Plata Club a Paysandú, ya que el equipo de Rafael Urrutia venció a Trébol de dicha ciudad por 36 a 26 y consiguió su segunda victoria en el Torneo del Interior A. En el equipo de Santa Celina, marcaron tries Guido Zingale, Tomás Catuogno, Facundo Raitieri, Tao Romero y Leonardo Sestelo, que además anotó cuatro conversiones y un penal.

San Ignacio fue el único local de este sábado y Valle Hermoso se vistió de fiesta para recibir a Roca Rugby Club, por el Torneo del Interior B. El "Verde" repitió la victoria de la semana pasada, pero esta vez por 49 a 6. Elías Fernández, Lautaro García, por dos, Gastón Elvira, Brandon Allamanda, Julián Vera, Andrés Caveda y Rafael Riego, autor de dos penales y cuatro conversiones, se anotaron en el marcador en el equipo anfitrión.

El otro partido del TDI B que involucró a un equipo de nuestra Unión fue la gran victoria que consiguió Comercial en Formosa, cuando venció a Aguará por 33 a 3. En el elenco "Celeste", Gerardo Vouilloz, Felipe Robles y Pablo Colangelo marcaron tries, mientras que Bautista Farisé consiguió tres conversiones y cuatro penales, en un partido en donde consiguió un 100% de efectividad.

Resultados 31 de Agosto

Torneo del Interior A

Zona 1

GER 7 vs 36 Tucumán RC

Jockey de Córdoba 41 vs 26 Old Resian

Zona 2

Córdoba Athletic 35 vs 31 Universitario de Tucumán

Los Tarcos 22 vs 26 Duendes

Zona 3

Natación y Gimnasia 36 vs 33 Jockey de Rosario

Sportiva (Bahía Blanca) 23 vs 37 Marista

Zona 4

Trébol (Paysandú) 26 vs 36 Mar del Plata

Tucumán Lawn Tennis 26 vs 30Urú Curé

Torneo del Interior B

Zona 1

Jabalíes 21 vs 47 Santa Fe

Liceo (Mendoza) 53 vs 28 Old Christians

Zona 2

Aguará 3 vs 33 Comercial

Los Tordos 22 vs 38 Palermo Bajo

Zona 3

Huirapuca 9 vs 26 La Tablada

Montevideo Cricket 5 vs 33 CRAI

Zona 4

Old Lions 18 vs 39 CURNE

San Ignacio 49 vs 6 Roca RC



Torneo Imágenes Zona A

San Ignacio A 29 vs 19 Comercial A

Villa Gesell 57 vs 7 Mar del Plata Club A

Torneo Imágenes Zona B

Camarones 5 vs 70 Mar del Plata Club B

M-19 Copa de Oro

Comercial 22 vs 68 San Ignacio

Sporting A 38 vs 5 Los Cardos

Mar del Plata Club 17 vs 31 Universitario

M-19 Copa de Plata

Sporting B 20 vs 46 Los 50

Uncas 41 vs 8 Biguá