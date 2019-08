Usuna, tras la medalla de plata: "Quiero dejarle un camino a los más chicos"

Luego de adjudicarse la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Leandro Usuna resaltó el valor de la presea obtenida y ya se ilusiona con que su conquista sirva de aquí en adelante para el desarrollo del surf en Mar del Plata y el país.

En diálogo con 0223, el flamante subcampeón panamericano expresó su alegría por su actuación a lo largo del torneo, pese a no conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Yo estoy muy feliz, sé que cuando llegue a mi casa me va a caer la ficha de lo que logré, es algo muy lindo e histórico. En unos meses, cuando la vea colgada, lo voy a sentir más. Me llevo una felicidad enorme, estoy muy contento", aseguró Usuna.

En este contexto, Lele hizo hincapié en la importancia de la medalla obtenida, al igual que el bronce de Ornella Pellizzari, para el desarrollo a futuro del deporte. "Quiero dejar un camino bueno para los chicos y ayudarlos en el futuro para que aprendan de las cosas importantes, más allá de los resultados. Cómo ser como persona dentro y fuera del agua. Cuidar y respetar el medio ambiente. Esos son los valores que me enseñó el surf y hay que aplicarlos siempre", indicó.

"Yo quiero mostrarles un buen camino a los más jóvenes, ayudarlos en los consejos y guiarlos. El valor más importante del deporte es disfrutarlo. Si te gusta lo que hacés vas a llegar lejos en la vida. Hoy en día los chicos cuentan con un circuito nuevo que yo tenía. Ahora entramos al mundo del olimpismo, que es increíble", agregó.

En la batería final, el Grinch consiguió un puntaje de 13.77 contra los 14 puntos que totalizó su contrincante, el peruano Luca Mesinas, flamante campeón panamericano. "Empecé muy tarde el heat, estaba buscando las olas más limpias y eso creo que fue un error. Por eso tardé tanto en agarrar una ola buena. Me tiré en una grande y creí que iba a tener una nota más alta. Estamos en Perú y al campeón hay que noquearlo, no hay que ganarle por poco y dejar a los jueces en duda. Hay que ganarle bien, lo felicito, es un gran surfista", expresó el rider de 31 años.

Pese a la caída que no le permitió asegurarse su plaza en Tokio 2020, Usuna no se da por vencido con más torneos por delante. "Todavía hay una chance, no estoy totalmente afuera. Vamos a seguir luchando por esa clasificación", subrayó. De esta manera, ahora deberá buscar el pasaje a Japón en los ISA World Surfing Games de 2019 y 2020.