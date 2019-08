Cassini finalizó 11º en los 400 metros libre y quedó fuera de la final

Luego de su participación en la competencia de aguas abiertas, el nadador marplatense Ivo Cassini hizo su presentación en la pileta cubierta de la Villa Deportiva Nacional de los Juegos Panamericanos Lima 2019. El representante del club Kimberley finalizó 11º en los 400 metros libre tras quedar 5º en su serie al cronometrar 03:58,94 y no pudo meterse en la final.

Al finalizar la eliminatoria, Cassini dialogó con 0223 y se mostró conforme con el resultado ya que esta prueba le permitirá entrar en ritmo de pileta luego de completar el pasado domingo los 10 kilómetros de aguas abiertas, donde finalizó sexto, de cara a los 1500 metros libre y la posta de 4x200 metros libre, sus pruebas predilectas

"Me sentí bien, la sensación fue buena para lo que esperaba. El domingo nadé 10 kilómetros en aguas abiertas, es un cambio brusco, casi otro deporte. Físicamente cambia todo, traté de buscar la mejor marca. No pasaron ni 48 horas, hice un esfuerzo máximo, todavía me duele todo. Ahora tengo que recuperarme para estar de la mejor manera para lo que viene", sostuvo.

Ahora, el nadador de 25 años volverá a competir el próximo viernes en los relevos de 4x200 libre, mientras que el sábado lo hará en los 1500 metros libre.