La defensa de Viglione pidió el arresto domiciliario y prepara la apelación

Apenas unos minutos después de que se le impusiera a Daniel Viglione una pena de cinco años y medio de prisión como autor del delito de estafa continuada, la defensa oficial solicitó en el Juzgado Correccional 2 el arresto domiciliario del “analista de mercados a futuro" y confirmó que en los próximos días presentará la apelación ante la Cámara.

El abogado Ricardo Mendoza le dijo a 0223 que no compartía el fallo de la Jueza Ana Fernández e insistió que se lo debía haber absuelto porque no se acreditó el engaño en términos típico. “Con los formularios intentaron probar el engaño y la disposición patrimonial, pero eso es un vicio lógico en el razonamiento porque no podés decir que para el engaño el formulario es falso y para probar la disposición patrimonial es verdadero”, explicó.

“El fiscal acusó de engaño mediante la utilización de instrumentos privados, yo me defendí de eso y ahora dicen que ese no fue motivo el engaño”, agregó antes de recordar que la apelación se presentará en los próximos días.

Para avanzar en los tiempos de resolución del pedido de morigeración, la defensa oficial ya presentó el posible domicilio del cumplimiento del mismo, el informe socio ambiental y dos posibles tutores. “Cómo la condena no está firme la decisión de otorgarlo es de la Jueza que deberá notificar del pedido a las partes para ver si hay alguna oposición”, informó.

Según Mendoza no debería haber inconveniente por el tiempo que Viglione lleva detenido sin sentencia firme -casi tres años- y por el estado de salud certificado en los informes médicos que se incorporaron oportunamente.