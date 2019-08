Juegos Panamericanos: Mariana Borelli fue décima en los 1500 metros

-Lima, Perú- La deportista marplatense Mariana Borelli finalizó décima en los 1500 metros de atletismo de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sobre la pista de la Villa Deportiva Nacional (Videna), la subcampeona sudamericana cronometró un tiempo de 4m22s50.

La joven de 26 años no pudo mantener el exigente ritmo de las atletas que encabezaron el primer pelotón durante gran parte la prueba y culminó en la anteúltima colocación entre once participantes. Borelli paró el reloj en 4m22s50, unos cinco segundo más que su mejor marca personal que logró cuando se adjudicó el cuarto puesto en el Meeting de Braga, Portugal, en junio pasado.

"Fueron mis primeros Juegos Panamericanos, fue todo nuevo. Es una gran experiencia que se disfruta mucho desde el minuto uno hasta que termina, es muy difícil llegar. Uno siempre quiere un poquito más, la idea era bajar la marca, lamentablemente no pude, tengo que seguir entrenando para mejorar ese registro", expresó la mediafondista en diálogo con 0223.

La estadounidense Dominique Hiltz se quedó con la medalla de oro al completar los 1500 metros en 4m07s14, quince segundos antes que la argentina. La jamaiquina Aisha Praught terminó la distancia en 4m08s26 y se quedó con la presea de plata. Por su parte, Alexa Efraimson, de Estados Unidos, completó el podio.