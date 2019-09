Fútbol local: Kimberley, por la clasificación directa a cuartos

Programación de la decimosegunda fecha del fútbol marplatense.

Las Zonas Campeonato y Reválida están ingresando al último tramo de la segunda fase del certamen y por eso algunas posiciones parecen ya estar definidas aunque para muchos se dará un final abierto en el que pueda suceder cualquier cosa.

El que tiene todo más allanado pareciera ser Kimberley que si este fin de semana le gana a Alvarado en Ruta 88 logrará quedarse con una de las tres plazas que avanzan directamente a Cuartos de Final gracias a la ventaja deportiva que posee sobre San Lorenzo, Independiente y Talleres que están fuera del podio pero sueñan con ingresar.

En el "José Alberto Valle" se dará un partido crucial por los puestos de abajo entre San José y San Isidro. Los de Javier D'Archivio vienen de caer con los "Patanegras" mientras que el "Celeste" sumó una victoria muy valiosa en su visita a Once Unidos que le permitió subir varias posiciones.

Por la Reválida, General Urquiza y Libertad parecen tener cierta tranquildad en la cima pero ganar sus encuentros contra Peñarol y Racing los separará aún más de los que marchan más atrás además de poder asegurarse 16vos de final. El que puede caerse de los puestos de clasificación es Quilmes que tiene fecha libre pero para eso Banfield deberá ganarle a Unión en el "Carlos Miori". A su vez, Argentinos del Sud, hoy cuarto, volverá a competir luego del descanso del sábado pasado. Su rival será Atlético Mar del Plata que viene de sumar 10 unidades en sus últimos cuatro encuentros.



PROGRAMACIÓN COMPLETA

Cancha: River

13hs, Racing vs Libertad (Campagnoli, Sampietro y Chávez)

15hs, River vs Once Unidos (Millas)

Cancha: Kimberley

13hs, General Urquiza vs Peñarol (Mella, Rodas y Romero)

15hs, San José vs San isidro (Abboud)

Cancha: Alvarado

11hs, Alvarado vs Kimberley (Rojas, Samatán y Lastra)

Cancha: Independiente

15hs, Independiente vs Al Ver Verás (Orellana, Baquero y Cajal)

Cancha: Deportivo Norte

14hs, Unión vs Banfield (Mele, Scuffi y Álvarez)

Cancha: Talleres

15hs, Talleres vs Deportivo Norte (Nuesch, Mayer y Francard)

Cancha: Nación

15hs, Nación vs Colegiales (Llona, Arrendazzi y Avero)

Cancha: Círculo Deportivo

16hs, Círculo vs Cadetes (Aquino, López E. y Serafini)

Cancha: Argentinos del Sud

15hs, Argentinos del Sud vs Atlético Mar del Plata (Funes, Gutiérrez y García)

Cancha: Chapadmalal

15hs, Deportivo Camet vs Huracán (Miguel, Núñez y K. Gómez)

Cancha: General Mitre

15hs, General Mitre vs Boca (Miranda, Carmona y Díaz)

Libres: San Lorenzo y Quilmes