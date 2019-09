Michel Temer: "Jamás apoyé el golpe contra Dilma"

El expresidente reconoció que hubo un golpe contra Dilma, descartó haber sido parte y aseguró que si Lula hubiese sido nombrado en el gobierno, el juicio político no hubiera avanzado.

En una entrevista realizada por el programa Roda Viva, del canal TV Cultura, el ex presidente brasileño Michel Temer habló del contexto en el que le tocó hacerse cargo de la presidencia de Brasil luego de un impeachment impulsado por el Congreso en el año 2016 y reconoció que el juicio político que sacó del gobierno a Dilma Rousseff fue un Golpe de Estado.

La polémica se dio cuando Temer utilizó el término “golpe” y reveló que intentó impedir el avance del juicio político después de una charla telefónica con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Michel Temer cometeu ontem novo ato de sincericídio, no Roda Viva. Admitiu que eu sofri um golpe de Estado e disse que se Lula tivesse ido para o meu governo não teria havido o impeachment. #GolpeDe2016#VazaJato#LulaLivre pic.twitter.com/HZq0jZcwcm — Dilma Rousseff (@dilmabr) September 17, 2019

En ese sentido, el vicepresidente de Dilma se defendió: “La gente decía que yo había apoyado el golpe, pero al contrario de eso, nunca apoyé ni me empeñé en que se produjera el golpe”, dijo Temer, quien agregó que “no imaginaba llegar a presidente de esa manera”. Al ser interrogado por uno de los periodistas sobre “si no había conspirado ni un poquito”, el ex presidente afirmó que no.

Temer también planteó que si Lula hubiese sido nombrado ministro de Presidencia en 2015, el juicio politico contra Dilma dificilmente podría haberse llevado adelante. “Él tenía buenos contactos en el Congreso”, explicó. Cabe destacar que la nominación de Lula para el cargo fue impedida por el Supremo Tribunal Federal después de que el entonces juez Sérgio Moro divulgara una conversación con Rousseff en la que ambos trataban sobre los términos de posesión del cargo.

"Não poderia ser divulgado [a conversa de Dilma com Lula]. Se divulgado fosse, deveria ser divulgado por inteiro." Você concorda com o que disse @MichelTemer no programa? Comente com a hashtag #RodaViva. pic.twitter.com/0uQ0tXaQ7V — Roda Viva (@rodaviva) September 17, 2019

Los dichos de Temer fueron respondidos este martes por la ex mandataria, quien se expresó en su cuenta oficial de Twitter: “Michel Temer cometió ayer un nuevo acto de sincericidio en el programa Roda Viva. Admitió que yo sufrí un golpe de Estado y dijo que si Lula hubiera estado en mi gobierno no habría habido impeachment”.

Rousseff dijo además: “Lo que Temer no dijo fue que el golpe de 2016 se produjo para encuadrar a Brasil dentro del neoliberalismo. Y claro, Temer negó haber participado directamente del golpe”.