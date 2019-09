Pulti pidió medidas urgentes en defensa de la economía local

El candidato a intendente de AM subrayó la necesidad de bajar las tasas para evitar que siga el cierre de comercios.

En el marco de una visita a comercios de Tejedor y Jara, entre Luro y Constitución, el candidato a intendente por Acción Marplatense Gustavo Pulti aseguró que el compromiso del gobierno municipal es "impostergable" y lamentó que una vez más la ciudad lidere el ranking de desempleo a nivel nacional.

“No sirve de nada presionar con tasas e impuestos a contribuyentes que no pueden más. Pierde el trabajador, pierde el empresario y pierde el Estado”, analizó el exjefe comunal, quien también hizo hincapié en que la desocupación creció más del 63% con respecto del año pasado.



Acompañado por Horacio Taccone, candidato a primer concejal de AM, Pulti, recorrió este jueves los comercios ubicados en las avenidas Jara y Tejedor, entre Luro y Constitución. Entre otros, visitó "La esquina del cerámico", del Grupo Lecer, ubicada en Ituzaingó y Jara, y se conversó con sus titulares y personal.

"Merecen un enorme reconocimiento todos los que en medio de esta situación económica que atraviesa Mar del Plata siguen luchando y haciendo el esfuerzo por invertir y dar trabajo", remarcó Pulti.



"Por ejemplo, este año, "La esquina del cerámico" se ha modernizado, ha invertido y ha creado trabajo por la vocación emprendedora que caracteriza el espíritu de trabajo de los marplatenses. Posiblemente la situación económica indicara otra cosa, pero el marplatense no sabe especular, sabe trabajar", agregó.

En este sentido, insistió en que “es imprescindible reducir tasas, derechos, impuestos y costos a nuestro comercio, a nuestra industria y a los servicios turísticos. Tenemos que comprometernos desde el Estado Municipal a un apoyo irrestricto para revertir una situación que está perjudicando el bienestar de todos los marplatenses".

"Dijimos reducir tasas y derechos, para quitar presión y evitar que sigan cerrando los comercios. Dijimos capacitar en oficios, para facilitar el acceso al trabajo. Todo eso lo vamos a hacer; además de sumar y convocar a la Nación y a la Provincia para que se tomen medidas de igual importancia para la defensa del trabajo local”, explicó.



Conocidos los índices de desocupación difundidos por el Indec, que con el 13,4% ubica a Mar del Plata en el podio de la desocupación y cerca de tres puntos por encima de la media nacional (un 63% más respecto el año anterior), Pulti aseguró que "los índices de desocupación están indicando a las claras que esas acciones son impostergables. No sirve de nada presionar con tasas e impuestos a contribuyentes que no pueden más. Pierde el trabajador, pierde el empresario y pierde el Estado".

"Mar del Plata tiene que levantar su voz y liderar ese proceso con medidas concretas de apoyo a la actividad económica y al trabajo de vecinos y vecinas. La desocupación crece más que la inflación y reclama medidas ya en defensa de la economía local. Cada uno de las industrias, comercios, hoteles bares y restaurantes que todavía están en pie deben ser abrazados y respaldados por un gobierno municipal que conozca su realidad, que los entienda y que los defienda haciendo que se los respete y cuide desde todos los estamentos de gobierno", definió por último.