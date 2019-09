Para Arroyo, es “una vergüenza” que en Mar del Plata haya tres Defensores del Pueblo

El intendente arremetió contra los funcionarios luego de que se hicieran eco de las quejas de vecinos en contra de un refugio canino en la zona de Laguna de los Padres.

La agenda del intendente Carlos Arroyo para este viernes a la mañana era escueta: tenía previsto recorrer a las 10.30 las obras de recuperación de pavimentos que el Emvial realiza en inmediaciones de avenida Independencia y Gascón. Sin embargo, el jefe comunal apenas pudo comentar detalles de los trabajos que se llevan adelante en 18 puntos estratégicos de Mar del Plata, los cuales, a su entender, “estaban absolutamente destruidos”.

Es que al mismo tiempo que el mandatario local supervisaba las obras, desde la Defensoría del Pueblo convocaban a una protesta prevista para este sábado a la mañana en rechazo a la construcción de un refugio para perros de la calle en la zona de Laguna de los Padres, un proyecto anunciado meses atrás por el Ejecutivo.

“Ya me voy a ocupar de ellos”, anticipó Arroyo en referencia a los tres Defensores del Pueblo y no pudo ocultar su malestar ante la iniciativa. “Van a tener todas las contestaciones que deban tener, porque no voy a permitir nunca más que los incapaces, los que viven de la nada, los que no saben, traten de gobernar y mentir, engañando a la población cosas que no son ciertas”, disparó en declaraciones a la prensa.

A su entender, la postura de Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán responde a que “los políticos a veces hacen cualquier cosa para tratar de que las cosas no se hagan; por intereses, por egoísmo, porque son la 'contra'”.

Incluso, sugirió que ocupan cargos públicos que no son necesarios. “Es una vergüenza que tengamos tres defensores del pueblo en Mar del Plata. Se lo digo en castellano: esa es una institución creada por Suecia en el siglo 19 por una monarquía que quería pintar algo de democracia. Acá la tomaron algunos personajes, crearon un cargo. Hubo un defensor del pueblo que fue relativamente bueno pero el día que se jubiló, se terminó. Si tenemos 24 concejales, para qué queremos pagar tres sueldos más”, enfatizó.

En ese marco, Arroyo defendió la construcción de un centro veterinario con caniles en la Laguna de los Padres. “Una mujer podría haber muerto... Yo soy consciente de esa situación, porque la heredé y no había elementos para resolverlo”, sostuvo, al tiempo que hizo hincapié en que la obra no demandará el uso de recusos públicos. “No toco un mango de ningún contribuyente para salvar a la población de la mordedura de una banda perros peligrosos”, aseveró, y remarcó que pretende crear “un centro de adiestramiento canino porque los pobres perros tampoco tienen la culpa”.

“Yo no voy a aplicar el rifle sanitario –aclaró-, voy a adiestrar a esos perros, curarlos, cuidarlos y capacitarlos para que el mismo perro que hoy puede matar, mañana puede ser el perro guía de un ciego o de una persona discapacitada. Hay que tener corazón, sentido común, hombría de bien... No quiero seguir hablando porque me pongo loco. Hay que empezar a pensar con el corazón y dejar de hablar pavadas y hacer política barata”.