Amenazó, golpeó a la ex y quiso matarla a puñaladas: diez años y medio de prisión

Ricardo Antonio Carrasco Figueroa fue condenado tras un juicio abreviado. En mayo de 2018 cometió los ataques luego de que se le impusiera una restricción de acercamiento.

Un hombre que en mayo de 2018 amenazó en reiteradas oportunidad a la ex esposa y madre de sus hijos, la golpeó en la vía pública e incumplió una orden de restricción de acercamiento para acercarse al local donde trabajaba y apuñalarla varias veces, fue condenado a diez años y seis meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal 3.

La seguidilla de hechos imputados a Ricardo Antonio Carrasco Figueroa sucedieron entre el 3 y el 21 de mayo del año pasado en la ciudad de Balcarce y fueron calificados como homicidio en grado de tentativa, lesiones leves agravadas y amenazas. En virtud de que se encuentra detenido de manera ininterrumpida desde el último hecho, el Juez Juan Manuel Sueyro dispuso que el vencimiento provisorio de la pena opere el 20 de noviembre de 2028.

“Sos mía o no sos de nadie”

El acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado incluyó tres causas diferentes que tuvieron trámite en la Justicia a lo largo de mayo de 2018 y que finalizaron con el intento de homicidio que Carrasco Figueroa cometió en el negocio donde trabajaba María Rosa Cichilitti.

El 5 de mayo de 2018 el imputado se cruzó con la ex pareja en la calle 3 al 100 de la ciudad de Balcarce, la sujetó fuertemente del brazo, le produjo equimosis en hombro y brazo derecho mientras le gritaba que si no era de él no sería de nadie.

Menos de una semana más tarde, el sujeto se presentó en una vivienda en calle 112 entre 19 y 21 donde estaba Cichilittii, la amenazó de muerte y le dio una patada en el rostro y otros golpes que le ocasionaron escoriaciones en la cara, cuello y abdomen. Ambos ataques fueron acreditados con los informes médicos correspondientes, la declaración de la víctima y de uno de los hijos.

Más allá de la orden de restricción de acercamiento dispuestas por el Juzgado de Paz de Balcarce, el 21 de mayo Carrasco Figueroa se presentó en el local de la avenida González al 400 donde trabajaba la mujer que fue su pareja por más de 25 años, volvió a amenazarla, la insultó y atacó con un cuchillo.

Juez Juan Manuel Sueyro. (Foto: archivo 0223).

Para el magistrado no existieron dudas que el agresor tuvo “el inequívoco propósito de causarle la muerte” ya que las tres puñaladas le ocasionaron lesiones punzocortante en la zona abdominal, en el cuadriceps izquierdo y en la mano derecha.

Personal policial que acudió al comercio encontró a la víctima que rápidamente identificó al agresor. El imputado fue detenido minutos más tarde cuando se presentó en la dependencia policial y aún tenía entre sus prendas un cuchillo.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuante la falta de antecedentes penales y consideró agravante la reiteración delictiva ya que “acometió una y otra vez con su víctima, con ataques de diferente consideración” que demostraron “una férrea convicción criminal”.

Sueyro declaró a Ricardo Antonio Figueroa Carrasco autor penalmente responsable de los delitos de desobediencia, homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en grado de tentativa, lesiones leves agravadas y amenazas en concurso ideal, amenazas y lesiones leves agravadas por el vínculo a la pena pactada de diez años y seis meses de prisión.