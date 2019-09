Comando de Patrulla Rural: “Nos sentimos más protegidos”

Así se expresaron productores frutihortícolas de General Pueyrredon, luego que la Provincia presentara un comando en la Laguna de los Padres. Se duplicará el número de patrullas y ahora habrá 6 vehículos.

Hay satisfacción de los productores rurales luego que este miércoles el ministro de seguridad bonaerense Christian Ritondo presentara un nuevo Comando de Patrulla Rural, que estará en la Laguna de los Padres.

En tal sentido, desde la Asociación Frutihortícola de Productores y Afines de General Pueyrredón valoraron la importancia de que el gobierno provincial escuchara los constantes reclamos por la inseguridad en la región y coincidieron con el ministro acerca de que además de patrulleros, hace falta mantener en buenas condiciones los caminos rurales.

“Lo del Comando de Patrulla Rural es bienvenido y fue eco de los reclamo sobre los robos que fueron uno tras otro. En las reuniones con la Departamental venimos hablando de falta de patrulleros en la larga extensión que tiene nuestro partido, que ocupa el 60% de General Pueyrredon”, sostuvo Ricardo Velimirovich, referente de los productores rurales, en diálogo con 0223 Radio.

En ese contexto, el productor rural consideró que ahora se sienten "más protegidos” luego que el ministerio de Seguridad a cargo de Ritondo duplicara la cantidad de patrulleros, que pasó de 3 a 6 vehículos, aunque puso reparos a la falta de coordinación ante los reclamos al 911, “por tener un protocolo mas urbano” y que dificulta ubicar una vivienda rural al tener que realizar una denuncia por teléfono.

Por otra parte, Velimirovich coincidió con Ritondo en que para mejorar la seguridad, “no solo hacen falta más patrulleros” sino que es necesario “mantener los caminos rurales en buenas condiciones”, dado que las patrullas deben recorrerlos ante cada emergencia.

“En estos años no hubo una buena articulación con la Municipalidad. Todavía no comprenden la necesidad imperiosa que el sector frutihortícola es importante en Mar del Plata. Hay problemas que no muy difíciles de solucionar”, cerró Velimirovich.