"Macri prometía Pobreza Cero y se va con una Emergencia Alimentaria"

Lo apuntaron referentes marplatenses de la Unión Obrera Metalúrgica, que lamentaron el aumento de la desocupación que marcó el Indec. "Esta realidad no se puede disfrazar", señalaron.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) lamentaron el crecimiento en la desocupación que marcó el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que volvió a posicionar a Mar del Plata como la ciudad con mayor desempleo el país, y cuestionaron duramente los argumentos que esgrimió el Gobierno para justificar estos números.

"No quiero ser sarcástico pero esto es como si nos preguntan si hay más en hambre en Argentina y nosotros decimos que no, que en realidad hay más gente haciendo dieta. La verdad que es la misma clase de respuestas y es lamentable", sentenció Luis Rocha, el titular del gremio a nivel local, en declaraciones a 0223 Radio.

Desde el Municipio habían señalado que las cifras del Indec se explicaban "por el importante crecimiento interanual de la tasa de actividad". "Fundamentalmente, hay más gente buscando empleo porque el poder adquisitivo se cayó. Este aumento tiene que ver con eso más que con una destrucción de puestos de trabajo”, señalaron desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización.

Al respecto, Rocha sostuvo que no puede "disfrazarse" la realidad porque "hay una sola": "La gente que está buscando trabajo es porque lo perdió, no son trabajadores nuevos así como la gente que tiene hambre no está haciendo dieta, es que tiene hambre".

Después de los fuertes golpes que sufrió su sector, el máximo responsable de la UOM reconoció que el crecimiento de la desocupación "no sorprende pero sí genera tristeza". "Entristece que todos los días se cierren comercios e industrias donde hay trabajadores y que nos vuelvan a poner en este triste récord", manifestó.

El sindicalista también fue duro con el balance que trazó de la administración de Mauricio Macri y advirtió graves incumplimientos con respecto a los objetivos iniciales de su mandato. "Macri prometía Pobreza Cero y se está yendo con una Emergencia Alimentaria. La verdad que son lamentables estos cuatro años", consideró.

"La situación es cada vez más angustiante y difícil. Estamos todos anhelando que esto cambie y que llegue a su fin para que el 27 de octubre se empiece a cambiar el rumbo del país de una buena vez", concluyó el Secretario General del gremio que representa a los trabajadores de la industria metalúrgica.