Ciencias Médicas en la Universidad Fasta: 23 años de crecimiento continuo

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Fasta cumple 23 jóvenes años. Fue en el año '96 -recuerda la Dra. Mg. Julia Elbaba, Decana de la Facultad de Ciencias Médicas- “cuando Fasta le propuso al Dr. Paoletti asumir el desafío de “formar profesionales de la salud con una sólida formación técnico profesional y humanista que defiendan la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. Ese fue el puntapié inicial para avanzar en el gran objetivo: abrir carreras pioneras que no estuvieran en Mar del Plata y ampliar así la oferta académica universitaria en dicha ciudad para la formación de profesionales de la salud.

Durante los años siguientes se experimentaron los frutos del crecimiento alcanzado. En el año 1996 se produjo la apertura de la Licenciatura en Nutrición, en el '99 fue el lanzamiento de la Licenciatura en Fonoaudiología, y en 2003 fue el turno de Kinesiología. Siete años más tarde, en 2010, fue el momento de la tan esperada carrera de Medicina, mientras que este año 30 alumnos comenzaron a cursar la carrera de Odontología, otro sueño cumplido.

“Hemos pensado que traer a Mar del Plata carreras que no estuvieran en la ciudad era dotar de un espectro y oferta académica igual o similar a las de las grandes ciudades del país. Ya nadie debe sufrir el desarraigo por irse a estudiar alguna carrera de salud en otra ciudad y esto ha sido muy bien recibido por la comunidad. Hoy, después de 23 años, podemos decir con gran orgullo y pasión que el ámbito de la salud se vio enriquecido por tantos profesionales a los que hemos dotado a la ciudad, de jóvenes muy bien informados que han hecho residencias en todos los centros de salud y que han devuelto a la comunidad de Mar del Plata parte de su formación.”, aseguró.

Espacios Áulicos especializados y Prácticas profesionales

Desde un primer momento la carrera tuvo dos ejes bien claros: la formación, por un lado, y espacios áulicos especializados que dan gusto recorrerlo”. El edificio en el que se desarrollan las carreras de Ciencias Médicas -ubicado en Avellaneda, entre Jujuy y Salta-, cuenta con una morgue, gimnasio de kinesiología, sala de microscopía, sala de simulación, consultorio de prácticas clínicas con ecógrafo de última generación, cocina de alimentos, laboratorio de fisicoquímica y una sala dedicada a la audiometría con equipamiento de última generación. Además se está trabajando en los nuevos laboratorios para Odontología con el propósito de abrir dentro de dos años una clínica propia destinada a la atención de pacientes.

“Pero así como estábamos comprometidos en lo interno para dotar a los alumnos de estos espacios, también procuramos firmar convenios con todos los centros de salud de la ciudad, tanto centros municipales de atención primaria de la salud, los hospitales provinciales, las instituciones nacionales, las clínicas privadas, y por otro lado las distintas complejidades de estos centros y también una gran variedad de consultorios que ponían a los pacientes al servicio del aprendizaje de los estudiantes, siempre haciendo observaciones y prácticas supervisadas por tutores profesionales”, agregó la decana Elbaba.

Otra característica que se destaca en la formación brindada en esta casa de altos estudios es que desde el primer año de todas las carreras se hacen prácticas de salud comunitarias y se presta un servicio solidaria la comunidad, con la idea de favorecer la promoción de la educación para la salud y los hábitos saludables. “Todos sabemos que la gran epidemia de hoy no son las enfermedades infecciosas como en el siglo pasado, sino las enfermedades metabólicas vinculadas con la hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, estrés y es por esto que, en cada una de nuestras carreras, se hace promoción de tener una vida saludable porque entendemos que las ciencias de la salud son de la salud y no la enfermedad. Tenemos que procurar promociones los hábitos saludables, el respeto por la vida y la salud de las personas. No queremos formar técnicos que sepan curar determinadas patologías, queremos tener una mirada de las personas lo más integral posible y que se entienda y que logre la persona construir una vida saludable, entendiendo la salud como un equilibrio dinámico de todas las dimensiones de la persona”, enfatizó Elbaba.

Alumnos y graduados

Actualmente, la Facultad de Ciencias Médicas de la UFasta cuenta con 1900 alumnos y es no sólo la facultad con más estudiantes de la Universidad, sino la que más ingresantes tiene: se calcula que cada año 400 aspirantes inician el ciclo lectivo. Al respecto, dijo Elbaba: “Tenemos carreras como Nutrición, Kinesiología y Fonoaudiología con un ingreso no restrictivo, y otras como Medicina y Odontología con un cupo de ingreso. Particularmente, este año la carrera de Kinesiología ha sido la carrera con el ingreso más alto de la universidad".

Hasta el momento, Ufasta cuenta con 1355 graduados de grado y posgrado, de los cuales 140 son médicos que fueron integralmente formados en la ciudad de Mar del plata.

“En estos años hemos aprendido y hemos visto el trabajo que hacen los graduados en la sociedad. Uno va a un consultorio, va a una clínica, va a un hospital y con orgullo se encuentra con nuestros graduados; profesionales íntegros, personas muy bien formadas no sólo en el aspecto técnico. En la medicina, en las ciencias de la salud, el profesional debe tener una mirada integral hacia el paciente, debe escucharlo", opinó la responsable de Ufasta.

Los graduados de UFasta realizan la residencia en Medicina y compiten con todos los graduados del país en los exámenes de residencia, pudiendo ingresar en distintas especialidades en hospitales como el Interzonal, el Materno Infantil y el Hospital Privado de Comunidad.

“El año próximo se gradúan los primeros residentes que surgieron de la Facultad. Es un orgullo ver como ha seguido este camino, como siguen su formación, cómo ellos mismos hoy están formando y recibiendo a los estudiantes que van a los hospitales e institutos donde hoy hay residentes graduados de la universidad, tanto en institutos privados como públicos”, definió Elbaba.

Residencias y posgrados

La Facultad de Ciencias Médicas además cuenta con carreras de posgrado, la especialización en Medicina Legal y la carrera de Especialistas en Diagnóstico por Imágenes que empezó este año con sede en el Instituto Radiológico.

“En toda la ciudad hay jóvenes que quieren y desean continuar formándose para ser buenos y comprometidos profesionales de la salud. Han ido a competir a Buenos Aires y tenemos jóvenes haciendo la residencia en institutos y hospitales allá también, como en los hospitales provinciales donde muchos jóvenes han decidido continuar su formación en las distintas especialidades médicas y licenciaturas. Por último, jóvenes que se han graduado con nosotros y han continuado, por ejemplo, sus estudios en Líbano, Alemania, España y todos ellos han podido revalidar los títulos sin ningún tipo de problema y cada vez que vuelven a Argentina o nos comunicamos a través de las redes, ellos muestran un profundo agradecimiento y quieren a su vez guiar a compañeros en este camino”.

“En mi caso, estoy en la universidad desde 1998 y recuerdo de todos estos años la cantidad de jóvenes que me han venido a ver porque habían sufrido el desarraigo al tener que irse a otra ciudad y han valorado el aporte grande que hizo la facultad de Ciencias Médicas a Mar del Plata y también los colegios y el ámbito de salud, han reconocido que tener carreras de salud y docentes profesionales que se dedicaron a formar jóvenes profesionales hace también que mejore la calidad de atención médica de la comunidad. El profesional que se dedica a la tarea docente es inquieto, continúa estudiando, publica, hace tareas de extensión y se forma continuamente, no solamente en la ciencia particular sino también en la docencia, en lo pedagógico, en la didáctica, en el modo de hacer que el otro aprenda”, concluyó la Dra. Elbaba.