Tensión tras las Paso: polémica salida del director del hospital San Roque

El intendente Etchevarren brindó una conferencia de prensa para dar su versión de los motivos por los cuales le solicitó la renuncia al doctor Jorge Sepero.

En una conferencia de prensa encabezada por el Intendente de Dolores Camilo Etchevarren, la municipalidad dio a conocer los motivos por los cuales le fue solicitada la renuncia al doctor Jorge Sepero, quien se encontraba a cargo de la Dirección del Hospital San Roque.

En compañía de la Secretaria de Salud Sandra Metz, la Subdirectora y el Administrador del Hospital María Eugenia Guerbi y Manuel Galeliano, el encargado de compras del área farmacia Pablo Gallastegui y la Secretaria y Tesorera de la Cooperadora del Hospital Analía Meo de Díaz y Marta Fontana, el jefe comunal reconoció sentirse “muy triste y dolido por expresiones y actitudes de Jorge Sepero”, que hasta hace pocos días era parte del equipo de salud municipal.

“No voy hacer política con la salud ni con el hospital, que es la principal institución que tenemos en la ciudad y que está integrado por este equipo que me acompaña, todo su personal y la cooperadora”, expresó Etchevarren inicialmente.

“El Dr. Sepero, faltó a la verdad”, agregó a continuación el intendente, que acotó: “No es como dice este señor, que él renunció, yo le pedí la renuncia. Ya que después de las Paso su temperamento cambió para mal desgraciadamente. Analía Meo y Marta Fontana, al otro día de la elección vinieron corriendo desesperadas a mi despacho para contarme lo que Sepero les había hecho pasar, en un pasillo del hospital que se encontraba lleno de gente. Después de este hecho comenzó a maltratar a todos los integrantes de este equipo, eso ya lo venía haciendo pero ahora se acentuó. Por eso le solicité que renunciara”, explicó el jefe comunal.

A su turno, Meo de Díaz brindó detalles de lo sucedido y resaltó que la cooperadora está integrada por vecinos de distintas ideologías políticas que trabajan para servir a la comunidad. “Desde la comisión decidimos que todos los pedidos sobre las necesidades del hospital las realizará su director Jorge Sepero, por escrito, para luego poder decidir qué comprar. Contamos con una importante donación de la Fundación Peñoñori, que son grandes colaboradores, Rafael Peñoñori nos pidió que el dinero donado se volcara a la sala de Oncología, todos recordamos que él fue un paciente oncológico, nosotros respetamos su pedido”, contó la secretaria de la cooperadora.

En ese sentido, Díaz agregó: “Siempre notábamos que los pedidos del Dr. Sepero eran en un tono belicoso. Cuando el Dr. Bellocq deja la presidencia, en su reemplazo asumió el Dr. Francisco Stea, luego de que le pidiera de que nos acompañe”, contó la mujer.

Según lo comentado por Díaz Meo, “se escucharon comentarios de que yo y Marta Fontana no eramos del agrado de Sepero, quien expresó que si la Secretaria y la Tesorera seguían en la Cooperadora, él iba a presentar otra lista. Decidimos con Marta dar un paso al costado, después de las Paso concurrimos al hospital, preguntamos por el Dr. Sepero y nos atendió en la Sala de Espera muy sonriente, le dijimos que forme una lista, a los que nos dijo que no iba a formar nada, señalando que si Camilo Etchevarren ganaba las elecciones se iba del hospital y que si Celasco ganaba en octubre se quedada”.

“Seguimos dialogando caminando hacia la puerta de la administración, es donde comienza con cánticos de su partido y haciendo la V de la victoria, en ese momento se retira el bioquímico del Hospital, quien se da vuelta y se sonríe. Me fui a mi casa y lloré por la impotencia. No lo podía creer, dejó de lado su investidura para hablarnos de esa manera donde había mucha gente. A los pocos minutos recibo un mensaje donde termina diciendo hasta nunca, no voy a decir lo anterior, esa fue su despedida, jamás esperé esta estocada final del Dr. Sepero y tengo testigos que corroboran los dichos”, expresó la funcionaria.

A continuación la Secretaria de Salud Sandra Metz comunicó que en los últimos cuatro años se ha comprado mucha aparatología para el hospital y detalló todas las mejoras realizadas, cubriendo todas las especialidades medicinales. Posteriormente, María Eugenia Guerbi detalló las inversiones que se han realizado en salud y que se ha incrementado anualmente, negando los ajustes presupuestarios que Sepero habría comentado.

Finalmente, la Tesorera del hospital informó que el exdirector le exigía tener las cuentas en rojo, lo que no compartía. “Sepero nos pedía todo con prepotencia, en 2017 nos exigió tres termotanques que todavía no han sido colocados. Por esa exigencia, al tener el balance en rojo no pudimos recibir la donación de un tomógrafo y un ecógrafo que nos iba a donar la embajada japonesa”, expresó.

Por último, el Administrador del Hospital, Manuel Galeliano, resaltó que todo el personal se siente muy dolido por los dichos de Sepero. “Le ha hecho mucho daño a esta institución que todos debemos cuidar”, afirmó.