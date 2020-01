Las canciones de Rodgers y Hart vuelven con “Cocktail”

El musical que estrenó a fines de noviembre en el teatro Colón regresó esta semana y tendrá dos funciones más durante la temporada de verano en la misma sala.

El amor puede contarse de mil maneras y sin dudas, todas ellas ya fueron escritas por Richard Rodgers y Lorenz Hart, la dupla compositiva éxito en Broadway en los años 20` y 30`.

Tomando como punto de partida precisamente lo mejor del gran repertorio de Rodgers y Hart, y tras un auspicioso debut a fines de 2019, el Teatro Colón de Hipólito Yrigoyen 1665 viste su temporada con Cocktail, un musical que transita varias historias de amor contadas por una compañía de canto y baile tan diversa como formas tiene el amor, acompañada en vivo por el Mtro. Luis Guarnerio en piano.

Cocktail cuenta con libro y dirección de Leo Rizzi, coreografías de Bruno García y producción de Anahí Ramos. Luego de su función debut del 7 de enero tendrá además dos salidas a escena más: el 18 de enero y 11 de febrero.

Fue tal el talento de la citada dupla, que sus canciones perduraron en el tiempo, siendo algunas de ellas "Blue Moon", "The Lady is a tramp" o "My funny Valentine", y todas consagradas en míticas voces como las de Billie Holliday, Doris Day, Frank Sinatra, Elvis Presley o Ella Fitzgerald entre muchos otros.

"Queríamos que la gente se ubique en la butaca y disfrute el espectáculo sintiéndose parte de él. Por eso tomamos la decisión de traducir al español estas hermosas canciones, pues la selección musical va de la mano de la historia de amor que cuenta cada personaje", dijo Leo Rizzi, autor y director del musical con cuyo repertorio se engalana la cartelera local.

Las traducciones de Cocktail estuvieron a cargo suyo, de Mona De Marco y Octavia Cecchetto. "Estamos felices de regresar al Colón con un musical cuyo repertorio de Rodgers y Hart es el marco ideal para esta obra que transita sobre el romance, sus ventajas y consecuencias", agregó.