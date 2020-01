Un millar de jugadores participarán de la fiesta de Sporting

El Seven de Verano de rugby y hockey que se desarrollará en la Villa Marista ha tendio una inscripción multitudinaria.

Cuando faltan pocos días para la edición 55º del Seven de Verano de rugby y hockey organizado por Sporting en Mar del Plata, continúan inscribiéndose equipos para lo que será la gran fiesta del deporte y la amistad de la temporada 2020, una de las más convocantes de los últimos años, con alrededor de 1000 participantes.

El evento, que se desarrollará por la tarde y también de noche, será el sábado 18 y domingo 19 de enero en la Villa Marista. Al finalizar la primera jornada habrá un After con música en vivo para disfrutar de una noche única. Los equipos que aún no se han sumado pueden inscribirse hasta el miércoles.

Las consultas sobre inscripciones, categorías y valores se pueden realizar mediante el correo electrónico sevendesporting@gmail.com. También los interesados pueden comunicarse a los celulares 223 497-6702 y 223 497-4973 o en el Instagram @7sporting.mdq.

En cuanto a las categorías, para rugby habrá A (1999 o +), B (2000-2001), C (2002-2003), D (2004) y E (2005-2006). Para las últimas tres hay un máximo de 12 jugadores más un entrenador. En el hockey, las categorías son A (2001 - Mayores), B (2002-2003), C (2004-2005) y D (2006-2007). Con la inscripción se incluye fruta e hidratación, almuerzo de sábado y domingo, entrada al tercer tiempo y premios. En Infantiles de rugby se dará la modalidad Encuentro, el sábado por la mañana.

En Hockey ya confirmaron presencia Papein FC (GEBA), Old Skool (Mix), El Barsa (Sporting), Sacala A Bailar 7 (Sporting), Cepica (IDRA), Cumplañito (UBA), Lechuzas Casper Team, Mis Viejos No Tenían Tele (Sporting), Venimos Por El After, Mala Junta Rosa, Mala Junta Negro, Las Motis, Lechuzas, Pueyrredon, Winx Hockey (Sporting), Drink Team (IAE Club), Talleres Seven y Nouneim. También participarán Las Pastillas de la Abuela, Kevin La Banca, Apaperas, Dame Chambuchito (Mar del Plata Club), Black Sheep, Las Indias (Quilmes), Las Linces, 7 Up (Mar del Plata Club), Ohana, Las Fieras (Trinity) y Las Tricolores (Quilmes).

En rugby estarán Coarsa Raptors, Estación Rumencó 7, Duendes, San Patricio, Mendoza, Atlético Del Rosario, Córdoba Athletic, Libertadores De Luque (Paraguay), Uruguay (Teros 7), Club Universitario de Asunción (Paraguay), Locos Por El Seven, Seleccionado Universitario, SIC, Sixty, No Gordos No Pary, The Black Chancha, La Toco Y Me Voy, Laberintus, Rústicos, Top Line 7, El Bar De Moe, Vikingos, Que No Te Ataque Pachorra, CUBA, El Bar De Mou, Newton 06, Radiator Springs y Luky Numbers.

Se espera la presencia de dos glorias de Los Pumas y del Seven como Diego Albanese y Santiago Phelan, también se hará presente Pedro Baraldi, otro de los históricos de la modalidad, en la actualidad desempeñándose como entrenador en Paraguay. Y también estará Rodrigo Fernández Criado, surgido en Sporting, actualmente en Jaguares y recientemente incorporado a Ceibos, el representante de la UAR en la Súper Liga Sudamericana. El forward pasará un lindo momento en la jornada de partidos de Infantiles.