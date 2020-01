Alberto Fernández busca acercar el teatro a los sectores más vulnerables

La iniciativa la reveló el actor Juan Leyrado, después del encuentro que mantuvo este domingo con el presidente en Chapadmalal para analizar la temporada en Mar del Plata. "Fue una reunión muy valiosa", aseguró.

El actor Juan Leyrado calificó como "valioso" y "ameno" el encuentro que mantuvo este domingo en Chapadamalal junto al presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y otros funcionarios del gabinete nacional y reveló que el Gobierno busca elaborar un proyecto para acercar propuestas teatrales a los sectores más vulnerables.

El reconocido artista, que hace temporada en Mar del Plata con su comedia "Extra Virgen" en el Teatro Provincial, destacó en una primera instancia los gestos de "cordialidad" del mandatario por convocar a una reunión "relajada" y su predisposición para "escuchar" y preocuparse por el presente de la temporada en Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el actor dijo que uno de los principales temas de conversación con el jefe de Estado giró en torno a la posibilidad de promover el acceso de las propuestas teatrales a las familias con menos recursos económicos en el país. "Se interesó mucho sobre este tema", aseguró.

Leyrado aclaró que se trata de un proyecto que debe ser "evaluado" y con un proyección a largo plazo sin intenciones "oportunistas". "Esto forma parte de un proyecto cultural en donde se profundice la posibilidad de acercar propuestas a los que tienen menos. Creo que es posible y está muy bien que se empiece a hablar y se reciba la atención del Presidente por este tema", sostuvo.

Si bien la figura de una de las principales obras que ofrece la cartelera del Teatro Provincial reconoció que hay otros temas para abordar con urgencia como la pobreza, consideró que este tipo de iniciativas culturales "tampoco deben dejarse de lado". "Esto no sólo pasa por la capacidad económica. A veces se tiene la plata pero no la costumbre de ir al teatro y nuestro país históricamente se caracterizó por esa costumbre y no hay que perderla", reflexionó.

Al compartir su mirada sobre el verano, Leyrado coincidió con las proyecciones positivas que traza el productor Carlos Rottemberg y aseguró que esta temporada en la ciudad es "teatralmente buena". "La gente está más contenta y con esperanza; el teatro es un termómetro del espíritu que tiene la gente", analizó.

"Se achicaron las vacaciones y es obvio que los aluviones turísticos se dan durante el fin de semana pero diciembre fue muy bueno, enero también y la verdad que esto no tiene por qué bajar. Hay un panorama muy interesante para laburar y una necesidad de la gente de poder asistir a los espectáculos y está bueno que pase eso", planteó.

Leyrado se mostró "contento" por poder volver a protagonizar otra verano en "La Feliz" con una buena performance teatral, después de lo que fue su destacado paso el año anterior con "El enemigo del pueblo", y reconoció que hay que "cuidar" la plaza turística que representa Mar del Plata. "Esta ciudad no es un lugar que sólo permite disfrutar de la playa sino también del teatro y eso no pasa en ningún lugar del mundo", enfatizó.

"No soy de acá pero la verdad que me siento de Mar del Plata; amo Mar del Plata, podría vivir tranquilamente en esta ciudad y todos tenemos que cuidarla. Hay que dar todas las posibilidades para que Mar del Plata sea el centro vacacional que es y siempre fue", concluyó.