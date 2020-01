A la luz de la luna, Ápeiron rinde tributo a Pink Floyd en Villa Victoria

La banda tributo se presentará en el emblemático espacio de calle Matheu este 14 de enero desde las 22 horas.

Tras un lleno total en la sala Payró en noviembre, Ápeiron apuesta al verano marplatense en un show único por su contexto: la luz de la luna iluminando el parque de Villa Victoria Ocampo (Matheu 1851) será el espacio para que “Dark side of the moon...and more” suene con todo el virtuosismo que tan importante obra musical contemporánea ha ofrecido al mundo de la mano de Pink Floyd.

La banda tributo se presentará en este emblemático espacio este 14 de enero a las 22 horas, con una play list que incluye “Speak to Me”, “Breathe”, “On the Run”, “Time”, “The Great Gig in the Sky”, “Money”, “Us and Them”, “Any Colour You Like ”, “Brain Damage” y “Eclipse”.

Pablo Lahos, cantante y guitarrista, Sergio Santesteben en guitarra líder, Germán Albarello Medin en teclados y coros, Cristian Carnisetti en batería, José Robetto en bajo, Horacio Fraga en saxo y Marina Faillace, Ornella D´Angiola y Florencia Leguizamón en coros, darán vida a este álbum conceptual, el octavo de estudio de la banda británica de rock progresivo, lanzado el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y con más de 45 millones de copias vendidas mundialmente. La temática de las letras, de las canciones, incluye la avaricia, el envejecimiento, la muerte y la enfermedad mental.

Bajo la producción de Liliana Wolansky, Ápeiron abre así un nuevo año de historia como banda, tras un 2019 que los llevó por diferentes escenarios de Mar del Plata (Villa Victoria, Abbey Road, Sala Payró del Teatro Auditorium, entre otros), así como en localidades cercanas. Para este show, las entradas anticipadas se venden a $200 (en redes de la banda @apeiron_pinkfloyd) y en Villa Victoria $300.Descuentos a Jubilados y con DNI Cultural.