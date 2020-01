Para Montenegro, la "campaña de desprestigio" contra Mar del Plata es "clarísima"

El jefe comunal apuntó contra algunos canales de televisión que difunden "imágenes de hace cuatro o cinco años". "Esto no tiene que ver con un desprestigio a mi figura sino a la de la ciudad", expresó.

En sintonía con la "campaña de desprestigio" contra Mar del Plata que planteó el coordinador de Gabinete de la Municipalidad de General Pueyrredon, Alejandro Rabinovich, el intendente Guillermo Montenegro se sumó al debate y dejó en claro que existen sectores que apuntan contra el desarrollo de la ciudad.

Luego de protagonizar una reunión con distintos empresarios y referentes del sector productivo en la sede de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), el jefe comunal consideró que hay una campaña de desprestigio contra Mar del Plata "clarísima" al considerar que distintos sectores difaman información errónea a través de distintas noticias falsas.

Sin dar nombres, Montenegro cuestionó a aquellos "programas de televisión" en los que difunden "imágenes de cuatro o cinco años" que no reflejan la realidad de Mar del Plata. "Esto no tiene que ver con un desprestigio a mi figura sino a la de la ciudad, y eso me enoja", aseguró ante la consulta de 0223.

"Puede que sea para beneficiar a otras ciudades. Nosotros trabajamos mucho para que no existan conflictos y podamos dar los mejores servicios no solo a los turistas sino también a los marplatenses", señaló el jefe comunal.

Para finalizar, Montenegro calificó como "buena" la temporada de verano e insistió en la necesidad de "trabajar mucho con los controles y el área de habilitaciones para dar un mejor servicio".

El pasado martes, Rabinovich acusó en declaraciones a 0223 Radio a algunos medios de comunicación de llevar adelante una “campaña de desprestigio contra Mar del Plata”. El coordinador de Gabinete razonó que la ciudad cabecera de General Pueyrredon tiene una "potencialidad que se puede comer todo el mercado turístico de la Argentina" y lanzó cuestionamientos hacia Carlos Paz y la ciudad uruguaya de Punta del Este.