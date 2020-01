El joven agredido denunciará al patovica

Joaquín busca que "este animal no esté más en contacto con la gente". Además, reconoció que "no se acuerda de nada".

El joven que fue agredido por un patovica en la madrugada del miércoles 1 de enero en un boliche ubicado en la zona de Playa Grande realizará la denuncia correspondiente tras la agresión física que sufrió.

Según le contó a 0223 el propio Joaquín, "se armó un quilombo en el estacionamiento" porque a uno de sus amigos le habían destrozado el auto, aunque descartó que él se estuviera peleando con otras personas. "Se empezaron a pelear algunos y de la nada apareció este animal y me golpea", relató el joven de 21 años.

Tras el ataque que se desencadenó minutos antes de las 7 de la mañana por parte del hombre de seguridad, la víctima comentó que inmediatamente fue asistido por personal médico. "Cuando me desperté estaba arriba de una ambulancia. Me revisaron y me dejaron ir. No me acuerdo más nada, ni cómo llegué a mi casa", se sinceró.

"Voy a hacer la denuncia contra la persona. Me interesa que este animal no esté más en contacto con la gente, es por lo que voy", sostuvo. De todas formas, tal como se informó anteriormente, el empleado que prestaba servicio ya fue despedido.

Este jueves por la mañana, el joven garantizó que personal policial se acercó hasta su lugar de trabajo, en la zona de Constitución, y le tomaron declaración de lo sucedido. Además, adelantó que acudirá a Cuerpo Médico para constatar la gravedad de las lesiones recibidas. A partir del informe de los médicos que lo atiendan, la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 4, podrá determinar la calificación de la causa.