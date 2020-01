Temporada 2020: comerciantes de Güemes también afirman que "es mejor que el año pasado"

El balance es positivo, lo cual genera buenas expectativas para lo que resta del verano. Comerciantes y empleados sostienen que "hay más ventas", pero que tampoco es "espectacular".

Los distintos sectores de la economía de la ciudad, relacionados con el turismo, van expresando su parecer con respecto al desempeño de esta temporada 2020, que en algunos casos sorprende a propios y extraños ya que, a priori, las expectativas no eran las mejores. Sin embargo, Mar del Plata reboza de turistas que, inclusive gastando poco, generan un movimiento en los comercios de calle Güemes que resulta conveniente y que, teniendo en cuenta los bajos niveles de la temporada del año pasado, es celebrado por los comerciantes.

Como cada año, 0223 recorrió la zona, tal vez la más importante del comercio de la ciudad, para dialogar con comerciantes y trabajadores, para obtener un panorama certero de este arranque de 2020. En general, todos coinciden en que hay más gente que el año pasado, que cuando el clima no acompaña "Güemes se llena de gente", y que esa cantidad de personas, aunque gastando poco, mueven el amperímetro luego de varias temporadas en las que no se trabajaba bien.

Para Cristina, de la casa de ropa "Kill", la temporada "viene bastante mejor que el año pasado", al tiempo que señaló un crecimiento en la afluencia de turistas: "se ve que anda mucha gente, sobretodo a la tarde", confirmó. Consultada por las formas de pago que eligen los clientes, la mujer sostuvo que "el 99% pagan con tarjeta, efectivo ya nadie maneja", y destacó que "la gente está gastando un poco menos, antes el promedio de factura era más alto que el de ahora".

Según Cristina, la mejoría en el trabajo en comparación con el verano pasado, "se da en la cantidad de gente que ha venido", y en que "si no estaría lo de las promociones en cuotas, la gente no compraría nada". Por último, la mujer afirmó que si había alguna expectativa en que se trabaje bien en esta temporada, dependía de quien gane las elecciones: "si ganaba Macri, las expectativas no hubiesen sido las mejores", expresó.

Por su parte, Micaela, encargada en "Libros de Arena", una librería con años en el paseo comercial, sostuvo que "la temporada viene bien, hay mucho movimiento que no siempre se traduce en ventas pero por lo menos en el local siempre hay gente interesada buscando qué leer en la playa".

Para la joven, en comparación con la temporada pasada, "creo que está similar, los libros aumentaron bastante así que eso se nota". "Hay mucho movimiento pero no tantas ventas", sostuvo y añadió: "cuando el clima no acompaña, que no es día de playa, en Güemes hay mucha gente y eso siempre suma".

La trabajadora explicó que a la hora de concretar una compra, "lo primero que pregunta la gente es si hay cuotas sin interés o si hay alguna promoción del banco y luego deciden". "Creo que la mayor afluencia de público ya pasó, después siempre afloja un poquito y vuelve a haber mucho movimiento en la época de venta de textos escolares", analizó Mica.

Por último, Esteban, propietario de la casa de venta de indumentaria "Estancias", señaló que el factor clave "es el clima, que cuando no está tan bueno, genera que ande mas gente en la calle". En ese sentido, el comerciante mencionó que "se ve mucha gente, es mejor que el año pasado, pero tampoco tan espectacular".

Para el hombre, la relación parece clara: "cuanto más gente más ventas y en ese sentido es mejor esta temporada que la del año pasado que fue un desastre". Con respecto a las formas de pago, Esteban confirmó que las personas optan por la "tarjeta siempre, y el efectivo lo usan para pagar la comida u otras cosas, acá siempre tratan de abonar en 3 pagos o más".