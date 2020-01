Ventura, tras ser liberado: “La policía y la justicia me trataron muy bien”

Tras permanecer cuatro días detenido como sospechoso del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el joven aseguró que vivió un "momento muy difícil".

"Estoy bien, me siento mejor, por suerte", dijo Pablo Ventura, tras varios días de calvario. El joven de 21 años y oriundo de Zárate recuperó su libertad este martes por orden del juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, en el marco de la causa en la que se investiga el crimen de Fernando Báez Sosa.

Ventura dijo que vivió "un momento muy difícil" en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Villa Gesell, donde permaneció detenido cuatro días, pero que tanto los policías como la Justicia local lo "trataron muy bien".

"No lo puedo creer, todavía no caigo", agregó el joven, tras lo cual confesó haberse apoyado "en los amigos, la familia, en todos los que me quieren" para poder sobrellevar los días de detención.

José María Ventura, padre del joven, expresó en la misma entrevista que permanecerán en Gesell "todo lo que sea necesario" para que quede "totalmente claro que Pablo no tuvo nada que ver con todo esto".

"Después de pensar mucho, llegué a la conclusión de que los chicos no estaban sabiendo que habían asesinado a una persona, entonces dieron el nombre de Pablo Ventura haciendo un mal chiste", dijo el hombre, quien agregó que "estos chicos ni siquiera tenían una dimensión de lo que estaba pasando".