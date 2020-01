Las usurpaciones volvieron a la Villa de Paso: "Están construyendo por todos lados"

Vecinos del barrio San Carlos dicen que cesaron los controles en la zona y aseguran que hay construcciones en forma "masiva" en el último tiempo.

Otro conflicto de nunca acabar: vecinos del barrio San Carlos denunciaron que en el último tiempo persisten de manera "masiva" las construcciones de viviendas sobre la denominada Villa de Paso tras advertir que cesaron los controles policiales en la zona para frenar el accionar ilegal.

"Es tremendo cómo se está construyendo ahora. Desde Alsinas hasta Las Heras, por Larrea, Vieytes, por todos lados se ven construcciones, bolsones de arena o paredes de ladrillos comenzadas", graficó al respecto José Luis Rey, vecino del lugar, en declaraciones a 0223.

Pese a las últimas medidas que se habían anunciado durante el último año del Gobierno de Carlos Arroyo, el exreferente de la Sociedad de Fomento de San Carlos aseguró que "lamentablemente no hay controles" en torno al asentamiento precario.

"Acá el tema no pasa sólo por construir todas las viviendas que se necesitan o por terminar el bendito traslado que se pide desde hace años, sino también por evitar que se sigan haciendo construcciones nuevos. Esto parece el cuento de la buena pipa. Pero a la Municipalidad parece que no le importa", señaló, con malestar.

Rey recordó que durante el final del mandato de Gustavo Pulti en la Municipalidad había alrededor de 90 familias que esperaban por una reubicación pero estimó, a partir de las últimas construcciones, que ese número hoy se de haber incrementado y superar con facilidad el centenar de grupos familiares.

El vecinalista también se mostró escéptico con el resultado de las gestiones que renovó en los últimos días la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) con las nuevas autoridades del Instituto de la Vivienda para reflotar el traslado de la Villa de Paso.

"La verdad que eso es un semáforo en amarillo anarajando: uno de los grandes problemas de eso fue justamente la Uocra. Sería bastante desalentador que otra vez el gremio se ponga en el medio porque demostró que no pudo, no quiso o no supo hacer las cosas como se debían", apuntó.

En este marco, Rey dijo que junto a otros vecinos se busca gestionar una reunión con el intendente Guillermo Montenegro para "ponerlo en conocimiento de la situación" y "analizar posibles soluciones de lo que habría que hacer y lo que no habría que hacer" en el asentamiento precario.

Las últimas novedades en torno al precario asentamiento se conocieron a principios del año pasado, cuando el exintendente Arroyo prometió la subasta de algunos lotes correspondientes al sector delimitado por las Av. Juan José Paso y las calles Alsina, Larrea y Lamadrid.

En marzo de 2004 comenzó el proceso de relocalización de la "Villa de Paso", que inicialmente contemplaba el traslado de 500 familias a viviendas del Plan Dignidad que se iban a construir en distintos barrios de la ciudad con fondos destinados por la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el proyecto sufrió un estancamiento y casi un centenar de familias todavía sigue en el lugar. Con el paso de los años, vecinos del barrio San Carlos lamentaron el abandono del lugar y denunciaron situaciones de inseguridad y recurrentes episodios de usurpaciones.