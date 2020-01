Fin de semana a pleno en los hoteles de la ciudad: "está todo ocupado, no hay lugar"

Fin de semana en Mar del Plata con hoteles colmados y muy importante afluencia de turistas. La ciudad vive una de sus mejores temporadas de los últimos años y el clima acompaña.

La temporada vive sus mejores momentos y hay que irse varios años atrás para recordar momentos en que haya tanta gente en Mar del Plata, como por estos días de verano 2020. Desde los distintos sectores que tienen injerencia en la economía en relación a la actividad turística afirman que se está trabajando sustancialmente mejor que la temporada pasada, situación que se evidencia en la ocupación hotelera: no hay lugar. Los hoteles están al 100%.

En una breve recorrida por algunos importantes y tradicionales hoteles del microcentro, 0223 dialogó con los conserjes para evaluar los alcances de la demanda en este fin de semana, los niveles de ocupación, la procedencia de los pasajeros y la cantidad de días que se alojan en nuestra ciudad, en el marco de uno de los períodos vacacionales récord de los últimos años.

Según la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad, para el martes, las reservas para este fin de semana 24 al 26 de enero, era del 95%, porcentaje que, a esta hora ya alcanza el 100% en la mayoría de los hoteles de la ciudad. El propio presidente del Emtur, Federico Scremin, aseguró que "estamos ante otro excelente fin de semana, con muy buen clima, y altos niveles de ocupación, por lo cual, aquellas personas que lleguen sin reservas, pueden acercarse al Centro de Atención que está en la rambla, para ser asesorados".

En el Hotel Nuevo Ostende, de Hipólito Yrigoyen 1737, Natalia, una de las conserjes, confirmó que "para este fin de semana la ocupación del hotel estará al 100%", y señaló que durante el mes de enero la actividad "fue muy buena", al punto que de una capacidad total de 84 habitaciones, el menor nivel de ocupación es de un mínimo de 80, y se da a mitad de semana "con suerte, pero los fines de semana están completamente reservados".

Según la trabajadora, "la temporada pasada hubo menos movimiento", y que espera que para lo que queda del verano haya mucho trabajo: "para febrero ya hay muchas reservas y muchísimas más consultas, sobre todo para el fin de semana largo de los carnavales". En cuanto a la procedencia de los pasajeros, la joven conserje comentó que "por supuesto de Buenos Aires (Caba), pero también de Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán y Salta".

Por su parte, Gabriela, conserje del tradicional Hotel Panamericano, de San Martín e Hipólito Yrigoyen, aseguró que "el verano viene muy bien, y es algo que de verdad sorprende porque a priori no había muchas expectativas puestas en esta temporada", y confirmó que "para este fin de semana yo no hay disponibilidad, está todo ocupado desde hace días, no hay lugar".