En un comunicado, la entidad del barrio Las Dalias informó diversas medidas tras el crimen de Fernando Báez Sosa. Sebastián Garro, su presidente, charló con 0223.

Luego del crimen de Fernando Báez Sosa, un club marplatense de rugby "recogió el guante". Biguá Rugby Club, entidad del barrio Las Dalias , en un comunicado publicado en la mañana de este lunes anunció "eliminar por completo la ingesta de alcohol en los terceros tiempos para jugadores, cocineros, entrenadores y dirigentes", "desterrar del club cualquier tipo de práctica de iniciación o bautismo que contenga acciones violentas", y "armar un ciclo de charlas-debate para el club en general sobre temas vinculados con la violencia", entre otros puntos.

Sebastián Garro, presidente desde hace dos meses de Biguá, dialogó con 0223: "Si bien no creemos que la violencia solo esté vinculada al rugby, lo vemos a la salida de una bailanta, en un sindicato, en el fútbol con los barrabravas, pero en lo que nos toca un poco de autocrítica podemos hacer. Los chicos salen todos juntos, hay algo de que se creen un poco más grandes que otros, y estamos empezando a armar algunos talleres y charlas desde la educación", comenzó. Y enfatizó: "En marzo arrancaremos con estas charlas que serán de carácter obligatorio para los chicos que quieran jugar. Será como con el apto médico: si no lo tienen, no podrán jugar. Esto será igual. Estarán obligados a asistir, y si por causa mayor no pueden, tendrán un cuestionario para revivir la charla."

"Hoy al club se viene solo a entrenar y jugar, y estará bueno empezar a charlar entre nosotros, generar un ambiente de charlas y debates en mesas chicas con un coordinador en cada una. Entre chicas y chicas, temas que no se venían hablando", agregó Garro, que dejó en claro que también esto se extenderá a las chicas que practican hockey. También el titular biguense comentó que está en charla con otros clubes de la ciudad para expander la concientización: "Estoy en un grupo de trabajo con clubes como River Plate, Talleres, Atlético Mar del Plata, entre otros. Y estas problemáticas las teníamos, y el proyecto se puede replicar en todos los clubes. Violencia de género, homofobia, noviazgos violentos...hay que hablarlo, más cuanto uno como presidente tiene centenares de chicos".

Respecto al armado de las charlas, Garro dijo que "mucha gente se está ofreciendo. Desde el municipio también tenemos apoyo. Estamos viendo las temáticas. Y será súper interesante lo que se va a hablar. Y serán importantes los debates que se darán entre los chicos".

El rugby fue puesto bajo la lupa por viejas tradiciones y actitudes que se han generado en "patota", dentro de una sociedad naturalmente violenta. Al respecto, Garro -exjugador del club- sostuvo: "Me puso triste también la vinculación directa con el rugby, cuando es un deporte con un montón de valores que se defienden y pregonan, que son reales. Yo llevo 32 años jugando en el club con los mismos amigos y contra los mismos rivales. Y también está la otra parte, donde hay que hacer un mea culpa, cosas que ya no son graciosas como los rituales de iniciación cuando se llega a primera, ya no son graciosos, también fueron de otra época y antes nos causaban gracia. Creo que ya no tiene nada que ver con nosotros, no nos representa, y tenemos que ir desterrándolo de a poco". Y en el final, lamentó lo sucedido con Báez Sosa: "Fue un asesinato tremendo, cuesta ponerse en la piel de familiares y amigos de Fernando. Lo cometieron un grupo de personas que juegan rugby", finalizó.

A continuación, el comunicado oficial de Biguá