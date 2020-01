Mercantiles: "La temporada es mejor que la anterior pero el trabajo es el mismo"

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio aseguraron que la buena performance turística del verano no se tradujo en la generación de nuevos puestos laborales para Mar del Plata.

La conducción marplatense del Sindicato de Empleados de Comercio reconoció que el nivel de actividad de la temporada 2020 es "mejor" al que vivió Mar del Plata durante el verano pasado pero aseguraron que la buena performance turística no logró traducirse en la generación de nuevas fuentes de empleo.

"Enero fue muy bueno pero hay un dato importante que marca la complejidad que tiene la Argentina para sostener y recuperar el empleo: el trabajo de temporada ha sido en promedio el mismo que el año pasado. Es decir: a una mejor temporada, no se le ha correspondido una mejor cantidad de trabajadores", afirmó Guillermo Bianchi, el titular del gremio.

En declaraciones a 0223, el Secretario General de la organización sindical consideró que esta falta de creación de puestos laborales es un síntoma claro de que "la recuperación económica va a llevar su tiempo" en el país. "Argentina viene en un proceso de deterioro de cuatro años de la gestión anterior que hizo caer todos los índices de empleo a niveles insospechados", recordó.

"Recuperar la generación de empleo va atado a la recuperación económica y productiva del país. No hay posibilidades de que en una temporada, por más buena que sea, se recuperen estándares de empleo y recuperación económica si el país no funciona. Y en este primer mes que lleva el Gobierno actual, se están haciendo esfuerzos denodados para este objetivo. Los resultados de estas políticas recién se podrán observar en el próximo verano", reconoció.

De todos modos, el dirigente no ocultó su "satisfacción" por el crecimiento de la afluencia turística que registró Mar del Plata hasta este tramo del verano, lo cual catalogó como un dato "altamente positivo". "No sólo es buena la cantidad de turistas sino que también ve que la gente elige quedarse en la ciudad y no viene solamente por el fin de semana, como advertíamos desde el año pasado. Los comercios vendieron mucho más", expresó.

Con relación a febrero, el máximo responsable del gremio anticipó buenos pronósticos en base a los primeras consultas que hizo con los hoteles afines a la entidad. "Febrero viene con una alta ocupación y eso es un dato importante porque colabora a que haya una continuidad, se evite algún bache en medio de las quincenas y podamos decir definitivamente que esta temporada fue exitosa", cerró.