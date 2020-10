"2:50", el nuevo tema de MYA que está siendo furor

MYA es el dúo argentino de pop urbano del momento, formado por Agustín Bernasconi y Maxi Espíndola. En la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus, han lanzado su ultimo single llamado "2:50" que se escucha en todos lados y revoluciono las redes sociales con el #250challenge. Oriana Sabatini, Jesica Cirio, Agustina Agazzani, Nati Jota, Malena Ratner, José "el purre" Zapiola, Julieta Puente, Lizardo Ponce, Sofia Fernández y Flor Ventura son algunos de los famosos que se sumaron a bailar al ritmo de la nueva canción.

-¿Cómo surgió el tema “2:50”?

-Agus: Bueno “2:50” es una canción que la escribimos junto a un grupo de productores con los que estamos trabajando ya hace un tiempo, el grupo se llama Mapache y son de Colombia. Desde un primer momento fue una canción que nos gustó muchísimo, nos encantaba por el lado que iba la letra, la melodía nos parecía super interesante con esta historia que quería contar. Estamos muy felices de haberla lanzado

-¿Cuánto tiempo dura el proceso de componer el tema, grabar el videoclip y presentarlo?

Maxi: Componer la canción varía pero por lo general nosotros la hacemos en una tarde, a veces sale en una hora o 4 horas. Un poco más, un poco menos pero siempre es una jornada de composición. Después la grabación del video también, en nuestro caso es de un dia de trabajo desde muy temprano hasta tarde por lo general.

Agus: El proceso entre que escribimos y la lanzamos con el video hay un tiempo de aproximadamente un mes.

-¿Imaginaban que el challenge iba a tener esta repercusión?

Agus: La verdad que con el challenge estamos un poco sorprendidos realmente. Salió jugando, dijimos: “che vamos a hacer un pasito o algo que traiga un poquito más de frescura. Sentíamos que la canción cuando la escuchábamos nos transmitía un poco eso, más para esta época del año que estamos en primavera ya por llegar el veranito y todos estamos con ganas de festejar, bailar un poquito. Sinceramente no se si esperábamos que iba a ser tan… no sé si “furor” es la palabra, pero que se iba a viralizar tanto.

-A raíz de la pandemia, ¿Extrañan los shows?¿Cómo se están adaptando?

Maxi: Si la verdad que la pandemia, una de las tantas cosas negativas que tuvo fue que no hicimos shows. Desde hace muchísimo tiempo que no nos subimos al escenario con gente al frente pero bueno, como todo hay que ir amoldándose y evolucionando Creo que han surgido nuevas maneras de poder hacerlo, de hecho hace poquito tuvimos la posibilidad de hacer un Movistar Arena vía streaming donde se conectó mucha gente y tuvimos la oportunidad de volver al escenario y sentir esa adrenalina que ya extrañábamos. Hay otras modalidades, nos dijeron de hacer un show y que vaya la gente en sus autos por ejemplo. Seguramente sigan saliendo diferentes formas, cuesta no tener a la gente al frente pero nos vamos acomodando.

-¿Qué proyectos tienen a futuro?

Agus: Ahora estamos a full promocionando “2:50”, muy felices por cómo la gente lo está recibiendo y el cariño que nos están dando y que le están dando a la canción. Pero seguimos pensando en lo que se viene, estamos escribiendo y preparando música nueva. Seguramente vamos a lanzar una canción más antes de fin de año... así que estén atentos ahí que pronto vamos a estar dándoles alguna novedad.

-¿Cuál es su máximo sueño por cumplir?

Maxi: Nuestro máximo sueño creo que es seguir creciendo como dúo, seguir haciendo canciones y que cada vez sea más gente la que se identifique con cada una de ellas. y podes recorrer el mundo con nuestra música. En lo personal, más adelante poder formar una familia (se lo escucha a Agus de fondo diciendo: totalmente), pero artísticamente hablando… seguir creciendo con MYA.

El detrás de escena de "2:50" por el fotógrafo Thomas Raimondi