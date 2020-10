Absolvieron a penitenciario que mató a un ladrón que quiso asaltar un negocio

Más de cinco años después del intento de robo de una pizzería en el barrio Colinas de Peralta Ramos en el que un miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense mató a uno de los ladrones, la Justicia absolvió al agente al considerar que actuó bajo la causal de la legítima defensa.

El hecho se registró la noche del 6 de junio de 2015 cuando el agente Ariel Guzmán estaba en un local de la avenida Fortunato de la Plaza al 2900 cuando entraron dos sujetos con intenciones de robo. El efectivo, que había salido a la calle, fue agredido con un arma de fuego por lo que extrajo su arma reglamentaria y efectuó siete detonaciones.

Uno de los disparos dio en el tórax de Carlos Marcelo Bellini y le provocó la muerte por paro cardio respiratorio traumático secundario a shock hipovolémico. Su cómplice –que nunca fue identificado- logró escapar.

https://www.0223.com.ar/nota/2015-6-7-penitenciario-mato-a-delincuente-que-asalto-una-pizzeria

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el Juez Gustavo Fissore consideró que la actuación de Ariel Guzmán encaja en lo que se considera una reacción necesaria y racional ante una agresión injusta, actual y no provocada, es decir, una legítima defensa. El magistrado no tuvo dudas acerca de la posesión de al menos un arma de fuego por parte de los delincuentes más allá de que no se haya secuestrado en el lugar.

“La circunstancia que no se hubieran hallados rastros de otra arma de fuego no modifica mi convicción porque los revólveres no expulsan las vainas servidas sino que quedan alojadas en los alveolos del tambor. Que no constataron accidentes balísticos tampoco modifica mi convicción porque claramente hubo deficiencias en la instrucción y ni siquiera dejaron constancia que aquella noche hicieron un relevamiento balístico ni que lo hubieran continuado al día siguiente con luz diurna”, agregó.

Fissore dictó veredicto absolutorio en favor de Ariel Leonardo Guzmán en relación al Homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, por haber actuado bajo la causal de la legítima defensa.