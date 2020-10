Pese a la prohibición, reabrieron las galerías de Mar del Plata: "No es una rebelión sino una necesidad de trabajar"

Tal como lo habían anunciado días atrás, las galerías del centro de Mar del Plata volvieron a trabajar por el duro contexto económico que se contrapone al delicado momento sanitario, luego que a fines de agosto, dicha actividad junto a otras tantas, habían sido ampliamente restringidas por la fase 3 ante el considerable aumento de contagios por coronavirus.

En diálogo con 0223, Adriana, una comerciante de la galería Lafayette admitió que esta desobediencia a las normativas provinciales fueron "porque no quedó otra" y es "la única manera de sostener los puestos de trabajo, alquiler e impuestos".

"Se le llama rebelión pero en realidad no es así, es una necesidad de trabajar. No queremos ayuda sino sostener nuestras fuentes de trabajo. Nos pusimos de acuerdo con todas las galerías y abrimos todas", explicó la comerciante de la tradicional galería de San Martín y San Luis.

En ese punto, remarcó que todos los comerciantes de las galerías reforzaron los protocolos de higiene "porque queremos trabajar y demostrar que se puede convivir con el virus".

"Hace medio año que no trabajamos. Mar del Plata la está pasando muy mal y no sé cómo va a a terminar esto. Acá hay 10 locales vacíos y en estos días cierra otro más, cuando la galería Lafayette era la más buscada y no había locales para alquilar. Es imposible aguantar así. Yo hace 10 años que vengo trabajando en esto y la pandemia me mató", lamentó la comerciante.