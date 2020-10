Alberto Fernández endurecerá la circulación en 18 distritos: "El Covid-19 se metió en todo el país"

El presidente Alberto Fernández anunció una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio en el país hasta el 25 de octubre y anticipó un endurecimiento de las medidas para restringir la circulación de personas en 18 ciudades del interior aunque no brindó mayores detalles al respecto.

"Por favor, ayúdennos en esta etapa que se inicia. Tenemos que restringir la circulación. Eso no quiere decir que vamos a parar la economía pero sí que no circulen los que no tengan que circular y que se puedan preservar los que se preserven. Las reuniones sociales son un riesgo enorme", planteó el mandatario.

Desde el Salón de Mujeres de Casa Rosada, el jefe de Estado pidió, con el respaldo de cuatro gobernadores, que se "aminore cuanto antes" el número de contagios y muertes. "Le pido a cada argentino que comprenda la dimensión del problema, del riesgo en el que estamos", dijo, y agregó: "Estoy inmensamente agradecido de la ayuda que me han brindado hasta ahora pero les pedio un esfuerzo más".

"No estamos bien todavía. Tenemos una cantidad de contagios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) que nos preocupan. Lo que está claro es que hace cinco semanas que estamos en un proceso de lento, pero sostenido, descenso de los contagios", señaló.

Fernández reconoció que foco del Covid-19 dejó de estar en el Amba y Capital Federal y que ahora preocupa principalmente en el interior del país. "Hay provincias que alcanzan un nivel de estrés sanitario muy preocupante. Hay que hacer algo distinto a lo que estamos haciendo. Tengo la convicción que lo que hicimos en el Amba lo tenemos que hacer con cada provincia", sostuvo.

De ese modo, el presidente adelantó que en 18 departamentos de las provincias más golpeadas por la pandemia se endurecerán las medidas para restringir la circulación de personas durante los próximos 14 días para tratar de frenar el nivel de contagiosidad. "Queremos lograr una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas", afirmó.

"Queremos cuidar la salud de los argentinos y las argentinas; en todas esas ciudades donde el sistema de salud está estresado queremos volver a ganar tiempo para que ese sistema se alivie, para que los terapistas recuperen aire, para que cada enfermero recupere fuerzas y para que así podamos seguir adelante hasta que llegue la vacuna", explicó Fernández.

El presidente no brindó detalles de los 18 departamentos en los que se profundizarán las restricciones pero aclaró que en los "próximos días" se precisarán los lugares, junto al decreto que prorroga el período del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En el anuncio, el primer mandatario nacional estuvo acompañado por los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Santa Fe, Omar Perotti, y de Neuquén, Omar Gutiérrez. Se trató del regreso a un discurso en vivo después de que las dos útlimas extensiones de la llamada "cuarentena" se anunciara por redes sociales y en breves videos grabados.