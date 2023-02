Video: Yanina Latorre contó cómo hacía asados en plena cuarentena y le saltaron con todo

La marplatense Estefi Berardi faltó este viernes a "LAM" porque se sentía mal, pero Yanina Latorre igual no tuvo descanso. Esta vez se cruzó feo con Marcela Feudale, quien la criticó cara a cara después de que la panelista del programa de Ángel de Brito recordara entre risas cómo metía en su casa a sus amigos famosos para hacer asados, en plena cuarentena, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.

Todo empezó por los rumores de romance entre Santiago Maratea y Guillermina Valdés. Fue entonces que Yanina Latorre recordó los inicios de su amistad con el joven influencer de San Isidro conocido por sus colectas solidarias. La panelista hacia durante la cuarentena más estricta vivos de Instagram con Lizardo Ponce, quien la contactó con Maratea. En esos días de 2020, Latorre decidió reforzar esas nuevas amistades invitando a su casa en un barrio cerrado a los dos influencers junto al polémico Martín Cirio. Como estaban prohibidas las reuniones sociales, lo hizo dentro del baúl de su camioneta para llevarlos a escondidas a comer un asado a la casa que comparte con el exfutbolista Diego Latorre.

“Vinieron los tres a comer a casa, digo toda la verdad, aunque me hagan multas, me cancelen, en cuarentena. Los metí en el baúl del auto, los tapé de campera y al de seguridad que te quería revisar el baúl le dije: “¡Wait con acercarse al auto! ¡A mí no me revisa nadie!” y los metí”, dijo, entre risas. Y agregó: “Asado, tapamos todas las ventanas porque encima era la época de los vivos, si los vecinos los veían... y hablábamos bajo. El quincho de casa, hicimos un asadito, nos morimos de la risa”.

Su compañera Andrea Taboada le señaló que había cometido un delito. Molesta, Latorre replicó: “Sí, ¿vos nunca cometiste una contravención?”. Pero la charla se tornó en un fuerte cruce con Marcela Feudale, quien más de una vez contó lo mal que la pasó encerrada, sin trabajar, para no contagiarse ya que convivía con su madre, una persona de riesgo.

“Estoy pensando cuántos boludos nos quedamos encerrados y cuántos estaban derivando por ahí, ¿no?. Te quiero Yanina Latorre, no me quiero pelear con vos, pero querés que sea frontal, soy frontal”, le dijo.

“Mientras nosotros pensábamos en cómo seguir viviendo, es una pena. Duele. No importa, cada uno sabe cómo regula su vida”. Cuando Ángel de Brito la invitó a que hablara sobre cómo vivió la compleja situación, la locutora manifestó: “El encierro, uno pensaba en cuidarse el uno y al otro, que usar barbijo y estar aislado. Y veo que, por otro lado, había otra frecuencia. Pero está bien, cada uno lo asumió como quiso”, agregó, mientras Latorre se defendía y no se mostraba arrepentida por lo que había hecho.