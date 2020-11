El entorno de Susana Giménez niega el romance con el empresario marplatense

Luego de la viralización del video en el que se ve a Susana Giménez bailando con el marplatense Aníbal Raúl Arrarte Artigalas y comience a circular con él la hipótesis de un supuesto romance entre ambos, desde el entrono de la conductora desmintieron dicha posibilidad.

“Aníbal Raúl Ariarte, o no sé cómo te llamás, sé lo que sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado porque a mi hermana estoy para cuidarla y no hay más vividores ahí cerca”, disparó Patricio Gimenez, hermano de “Su” y testigo del encuentro

Según indicó el músico, en el show que dio el fin de semana justo terminó la canción cuando “contra todos los protocolos” este hombre sacó a bailar a Susana: “Ella no te conoce, no sabe tu nombre ni apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice ‘sacate una foto’”, aseguró.

“No hay mas que eso, ¿estamos? El resto y toda la información de los noticieros es porque la proporcionaste vos porque tenés ganas de fama”, cerró enojado en su historia de Instagram el cantante.

Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, tiene 43 años, se dedica al negocio de las criptomonedas. En el mes de abril, había difundido un video llamando a la gente a salir a la calle argumentando que la crisis sanitaria ya había terminado y fue detenido.