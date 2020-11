Una mujer está postrada en su cama hace tres meses porque Pami le posterga una cirugía

Hace tres meses que una mujer de Mar del Plata no puede salir de su cama porque las autoridades del Programa de Atención Médica Integral (Pami) dilatan las gestiones para cumplir con la cobertura de la cirugía de cadera a la que debe someterse.

La Justicia hizo lugar al recurso de amparo que presentó Andrea Morales por la dramática situación pero ni siquiera con el fallo favorable del recurso hubo alguna respuesta concreta de parte de la obra social para hacerse cargo y poner fecha a la operación que acusa con caráceter urgente.

La pesadilla que sufre la mujer de 51 años comenzó el 13 de agosto, cuando se le salió una de las prótesis que tenía colocada por un grave accidente que sufrió cuando tenía 29 años. "En el Hospital Español me quisieron hacer una retracción para volver a poner la cadera en su lugar de manera manual pero no pudieron y me mandaron a mi casa", explicó.

Desde entonces, la marplatense espera que el comité de Pami resuelva una nueva cirugía. "Nunca más me llamaron. Empecé a recorrer los hospitales por desesperación y fui hasta el Inareps pero en ningún lugar pudieron darme una solución. Lo único que me dijeron es que comprendían mi caso pero que las cirugías estaban suspendidas por la pandemia", señaló.

En declaraciones a 0223, Morales aseguró que hace más de 20 días que la Justicia local hizo lugar a un recurso de amparo que presentó junto a una abogada pero lamentó que la obra social siga sin dar respuestas. "Di vueltas por todos lados. Ya no doy más. Primero me habían dicho que podía haber una fecha probable para el 18 de noviembre pero todo parece que, por lo menos, voy a tener que esperar hasta diciembre", advirtió.

Mientras Pami dilata las gestiones y los trámites, la mujer sigue en su cama. "No me puedo parar y estoy con la pierna colgando. Lo poco que ando es en silla de ruedas pero ya no puedo seguir así. No sabemos qué más hacer", expresó, con indignación.

Lo que necesita Andrea Morales es un reemplazo total de cadera. Su situación es particular porque el siniestro que sufrió hace más de 20 años, cuando quedó atrapada en un auto junto a su marido después de que un hombre los embistiera, derivó en múltiples cirugías que la vuelven una paciente delicada.

La mujer, según dijo, ya se hizo 13 operaciones en la zona y espera poder hacerse pronto la intervención número 14 para tratar de volver a tener una calidad de vida digna. "Ellos lo único que dicen es que están trabajando en el tema pero hace tres meses que sigue igual todo. Espero que haya una pronta solución", concluyó.