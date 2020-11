Montenegro: "Me da mucha tristeza, conocía a varios de los submarinistas"

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, participó este domingo del acto homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, a tres años de su hundimiento, que se desarrolló en la Base Naval de Mar del Plata, donde recordó su vínculo con las víctimas y sus familiares.

“Este reconocimiento a los héroes y que sus familias participen es lo que se debía hacer”, aseguró el jefe comunal ante la presencia de los familiares de las víctimas del submarino en el acto que estuvo encabezado por el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi.

En su discurso, Montenegro lamentó el trágico final que tuvo el ARA San Juan y recordó el lazo que formó con muchos de los familiares en su paso por la Comisión Investigadora que se conformó tras el hundimiento de la nave cuando aún era diputado nacional.

“Siempre me da mucha tristeza por la relación que yo tengo con los submarinistas en general y con los del ARA San Juan en particular. Yo conocía a varios de los que estaban en el submarino y, además, fui integrante de la Comisión Investigadora. Esto me pone en un lugar de mucha relación con los familiares. Por eso, son momentos de tristeza y congoja”, enfatizó.

A tres años de su hundimiento, Rossi se comprometió a seguir trabajando en busca de la "verdad y justicia" y precisó que se reunirá con los familiares por cuarta vez el próximo 27 de noviembre en Mar del Plata.

Por su parte, el jefe de la Armada, Mayor Julio Horacio Guardia, descartó que la gestión de Mauricio Macri conociera la ubicación del submarino 20 días después de su desaparición y confió que recién tomó conocimiento el 27 de noviembre del 2018.

El jueves pasado, la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal contra familiares del submarino ARA San Juan y el buque Rigel fue remitida a la Justicia Federal de Dolores para que se acumule al expediente que instruye el magistrado Alejo Ramos Padilla, en el que se investiga a una banda dedicada a la inteligencia ilícita y la extorsión, integrada, entre otros, por el falso abogado Marcelo D´Alessio.

El ARA San Juan, con asiento en la Base Naval de Mar del Plata, perdió contacto con la Armada en el mar Argentino el 15 de noviembre de 2017, cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. El 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Innity, que fue contratada por el gobierno nacional, concluyó su búsqueda el 17 de noviembre de 2018, cuando halló al submarino muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad.