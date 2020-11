Prevén que se sostenga la caída de casos de coronavirus: "Vamos a llegar más holgados al verano"

Desde la Región Sanitaria VIII confiaron que Mar del Plata sostendrá la caída de casos de coronavirus que se reconoce desde hace cuatro semanas y aseguraron que la ciudad podrá llegar a la temporada con una situación epidemiológica y sanitaria "más holgada" con respecto a los meses más críticos de la pandemia que se vivieron entre julio y octubre.

En una primera instancia, Gastón Vargas, el responsable del organismo, dijo que hubo una "estabilización" de los contagios, con bajas de infecciones en algunos otros municipios de la región, que permite que el "sistema sanitario no esté tan tenso".

"En General Pueyrredon hace cuatro semanas ha habido un descenso puntual en el promedio del número de casos. De 3400 casos activos que veníamos teniendo, hoy tenemos 2700 casos activos", precisó, y confió: "De seguir esta tendencia en los casos e inclusive con una baja que se espera que se mantenga durante algunas semanas, vamos a llegar a la temporada mucho más holgados".

A pesar de la situación óptima y el cambio de fase de cuarentena que autorizó la Provincia para Mar del Plata desde el martes próximo con la apertura de nuevas actividades comerciales, Vargas pidió no dejar de cumplir con el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos. "Siguen siendo las únicas medidas efectivas para evitar que los contagios no sean tan masivos", ratificó.

En el mismo sentido, el profesional médico remarcó en declaraciones a 0223 Radio que el pase a la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio no significa que la ciudad "haya ganado ninguna batalla sino simplemente que están dadas las condiciones sanitarias para que eso suceda".

"El objetivo primordial de la política sanitaria siempre fue evitar que el sistema colapse. Y con los datos de hoy, podemos decir que el sistema no colapsó. El sistema llegó a estar muy tenso pero no hemos colapsado ni hemos tenido las tristes ni nefastas imágenes de otros países con gente en la calle, sin asistencia, y tampoco tuvimos que elegir en un centro asistencial a quién ponerle respirador y a quién no. Dimos respuestas a todos los casos", resaltó, a modo de balance.

Con la relación a la posible llegada de las primeras dosis de vacunas contra el Covid-19 para fin de año, Vargas consideró que el principal desafío que se presenta está asociado a la "logística". "En uno de los desarrollos, la vacuna tiene que estar sí o sí a menos de 18 grados y en otro tiene que estar a menos de 40 grados, con lo que no sería suficiente la heladera tradicional de un centro de salud", advirtió.

"Eso nos obliga a hacer todo un desarrollo logístico para garantizar la cadena de frío primero y después hay que enfocarse en la aplicación. Una vez que se descongela la vacuna, uno tiene entre cuarenta minutos y una hora para aplicarla y eso también va a generar que haya que establecer un orden determinado y que no se brinde por demanda. Lo importante es aprovechar el recurso y no descartar dosis", sostuvo.