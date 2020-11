Presentaron en Balcarce el Escuadrón Ciclista de la Policía

Este sábado quedó presentado en Balcarce el Escuadrón Ciclista de Policía en un acto que se desarrolló en la rotonda de plaza Libertad y que contó con la presencia del intendente municipal, Esteban Reino; recientemente dado de alta tras contagiarse del nuevo coronavirus.

El escuadrón está conformado por seis efectivos: oficial ayudante Gonzalo Nicolás Rodríguez, subteniente Pablo Ricardo Peralta, sargento Jorge Martín González, sargento Josue Emanuel Nigro, oficial Mariela Gisela Burgois y Claudia Agustín Cabrelli.

Durante el acto el jefe comunal, acompañado por su secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani -también recuperado de la covid-19 y por el coordinador de Seguridad de la comuna, el comisario Mayor (retiro activo) Martín Luna; hicieron entrega de una distinción a los señores Emilio Bustamante, presidente de la Firma Contenedores 2 Puerto de Mar de Plata, y a su vicepresidente, Alberto Ovejero, representado por Luis Díaz, dada su colaboración de modo desinteresado para que se pudiera alcanzar el objetivo de conformar el escuadrón.

Al momento de hablar el intendente Reino recordó que en la ciudad hubo hace unos años un escuadrón que “funcionó muy bien en la prevención del delito y en el control de acción directa” y felicitó a los componentes de la fuerza que eligieron ser parte de este grupo de trabajo.

“Es un paso más en materia de seguridad para la ciudad, que se enmarca en el esfuerzo que hace la policía y que ha quedado de manifiesto con esta situación de pandemia juntamente con otros actores de la sociedad”, expresó luego el titular del Ejecutivo balcarceño.

“Desde diciembre del año, o un poco más, en Balcarce no tendremos delito cero pero no somos tapa de ningún medio periodístico y eso es por el esfuerzo de mucha gente y de toda las fuerzas de seguridad”, se envalentonó Reino sobre el final. “Seguramente tendremos hechos de inseguridad porque esto no escapa a la realidad de la Argentina, lo que estamos viviendo ahora hay que resaltarlo y debe enorgullecernos”, concluyó.

Además de Reino y sus funcionarios estuvo presente el jefe de la Superintendencia Región Atlántica II, comisario General Néstor Guillermo Villegas; el jefe del Escuadrón de Seguridad Vial de Gendarmería Nacional, Cdte. Sebastián Oscar Deasis, y el jefe de la Policía de Seguridad Comunal de Balcarce, comisario inspector Licenciado Ariel Nicolás Contrera.

A su turno, justamente Contrera fue el encargado de explicar algunos detalles de cómo será la operativad del escuadrón y para ello recordó su experiencia en Mar del Plata cuando fue integrantes de un servicio de esas características: “Son altamente operativos, con beneficios variables. La imagen de la Policía mejora notablemente en un entorno de proximidad con el vecino y de buena convivencia”, resaltó el funcionario inicialmente.

Por último Contrera valoró las bondades en cuantos a facilidad de desplazamientos y costos de mantención de la unidad. “La función del bici policía se destaca por ser un medio de locomoción rápido, ágil y dinámico, sirviendo como refuerzos de zonas bancarias, plazas, sectores comerciales y barrios”.